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أخبار البلد

اتحاد العمال يرفض خطة وزير قطاع الأعمال العام بشأن تصفية بعض الشركات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:35 م
صدى البلد
أماني نوار -محمدد غالي
أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن صناعة الصلب فى مصر والعالم تواجه تحديات كثيرة، من أهمها السعى نحو تطوير هذه الصناعة المهمة والاستراتيجية.

وشدد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، خلال المؤتمر الثالث للاتحاد الدولى للمعادن والمناجم والمنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن اتحاد عمال مصر يرفض الخصخصة والبيع، قائلا:"نحن مع تطوير شركاتنا بما يحافظ على عمالنا ومصانعنا".

وأشار إلى أن الاتحاد الدولى يقوم بتشكيل تكتل عمالى كبير بالاتحاد لعمال المعادن والمناجم.

كما أكد ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة على التمسك بتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير القطاع العام وعدم بيعه أو خصخصته أو تصفيته.

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