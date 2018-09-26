برلماني: حكومة مدبولى تستجيب للنواب في حل مشاكل المواطنين

قال النائب ممتاز دسوقى نائب صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، إن هناك تغييرا حقيقيا فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى من حيث سرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يحرص على تلبية مطالب النواب والتعرف على المشكلات التى يواجهها المواطنون.



وقد أشاد النائب باستجابة وزارة الصحة الى طلبه بشأن تجهيز الوحدة الصحية بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، لخدمة أهالى القرية، لافتا إلى أن وزارة الصحة ممثلة فى قطاع التخطيط الاستراتيجى والمتابعة والإدارة المركزية للشئون الهندسية والمشروعات، قد أدرجت الوحدة الصحية بقرية العزايزة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019.



وأشار النائب إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلى وزارة الصحة بتجهيز الوحدة الصحية بقرية العزايزة وتزويدها بكافة الإمكانات الطبية اللازمة، لخدمة أهالى القرية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية قد أفاد بموافقته على طلب التجهيز، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تجهيز الوحدة الصحية بقرية العزايزة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.



وأكد النائب على ان هذه ليست المرة الاولى التى تستجيب فيها الحكومة لمتطلبات المواطنين، حيث كان قد اصدر رئيس الوزراء تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بصدفا والغنايم خلال لقاءه بنواب المحافظة ضمن زيارته لاسيوط لتفقد المشروعات القومية هناك.