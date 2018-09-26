استجابة لـ صدى البلد.. الدفع بـ15 عربة لرفع المخلفات من محيط مدرسة أم المؤمنين بمنشأة القناطر

أعلن اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، أنه تم الدفع بـ 15 عربة ومجموعات للنظافة لرفع مخلفات القمامة بمحيط مدرسة أم المؤمنين بقرية أم دينار بمدينة منشأة القناطر منذ صباح اليوم الأربعاء.



جاء ذلك استجابة لما نشر في موقع صدى البلد الإخباري، من معاناة أهالي قرية أم دينار التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، من محاصرة تلال القمامة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالقرية.



وقال «محمد سمير» أحد أبناء القرية، في رسالته لخدمة الشكاوى التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري، إن «مستقبل ولادنا بيضيع.. من أول يوم في الدراسة والطلاب مش عايزه تروح المدرسة بسبب رائحة القمامة المنتشرة في جميع جوانب المدرسة، واللي أصبحت تلال ومفيش مسئول بيتحرك علشان يرفعها».



وأضاف «ولادنا بتروح المدرسة علشان تشم روائح كريهة وبيبقوا كارهين يقعدوا في الفصول بسبب رائحة القمامة، ومياه الصرف الصحي والمجاري المنتشرة في محيط المدرسة».



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