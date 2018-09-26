سيدة تشتكي لوزير التعليم عبر صدى البلد بسبب الإهمال في المدارس

أرسلت إسراء هاني، والدة أحد الطلاب بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي بمنطقة الجيزة، إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وذلك عبر الخدمة التي خصصها "صدى البلد" لشكاوى المواطنين.





وقالت «إسراء» في رسالتها: «الأطفال كرهت المدرسة والدروس الخصوصية بسبب جشع المدرسين الي بيدخلوها بالعافيه وهددوا الطلاب لحد ما خلوهم خايفين، الأهالي هتعمل ايه اكتر من كدا يعني وناظرة المدرسة على علم بكل شي العيال قاعدة على الارض فين التبرعات الي كانوا بياخدوها فى الصيف فين لما الاطفال تبقي كارهه المدرسه لما المدرسين اللي المفروض قدوة للأطفال، الأطفال خايفين منهم وأي نظام مفييش مجاميع وفى دروس بس لما كل مدرسة مفيش مجاميع اذاى المدارس الحكومية مفيش فيها مجاميع».





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