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أخبار العالم

عشرات الإسرائيليين ينتظرون الموت في الهند.. لهذا السبب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:19 م
صدى البلد
سمر صالح
تسبب عاصفة استمرت لأيام في الهند، بمحاصرة عشرات السياح الإسرائيليين، الذين يصارعون الموت وينتظرون وصول فرق الإنقاذ إليهم.

وقالت مصادر إسرائيلية لموقع "والاه" العبري، إن الأمطار التي هطلت لأيام تسببت بانهيارات أرضية ادت إلى انقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات خاصة في منطقة كانالي في ولاية هيماشال براديش الهندية، التي تحظى بشعبية كبيرة في اوساط السياح الإسرائيليين.

وذكرت المصادر، أن عشرات السياح الإسرائيليين عالقون في نقاط مختلفة، في ظروف صعبة بانتظار وصول فرق الإنقاذ إليهم، مضيفا أن الطقس بارد جدا في تلك المنطقة وأن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر المئوي.

ونقلت المصادر الإسرائيلية عن فريق الإنقاذ "ماغنوس" المختص بتنسيق التعامل مع شركات التأمين في الحوادث بأن العاصفة قد انتهت أمس ومن المتوقع ان يكون الجو صافيا اليوم وغدا.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الاتصال مقطوع بأحد المواقع فقط، وفي وقت سابق تم انقاذ زوجين إسرائيليين بواسطة مروحية مدنية.

وذكر المصادر أن عددا من الإسرائيليين عالقون في قرية شاتارو إلى جانب سائحين آخرين، مشيرة أن الاتصال بهم غير متاح، وأن آخر ما وصل منهم هو رسالة قبل بضعة أيام.

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