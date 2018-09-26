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البيئة: عدة دول تدعم مصر فى إطلاق مبادرة عالمية بمؤتمر التنوع البيولوجي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:22 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
حنان توفيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عدد من الدول كفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ووزراء البيئة الأفارقة أعلنوا دعمهم لمصر فى إطلاق مبادرة عالمية مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والمقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة، اليوم خلال الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية العليا لمؤتمر التنوع البيولوجي بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ومنها الدفاع والداخلية والخارجية والطيران المدني والسياحة والشباب والرياضة والمالية والصحة والكهرباء إضافة إلى ممثل محافظة جنوب سيناء أن العمل مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ترتيبات استضافة المؤتمر تخطى شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع بدء العد التنازلي لموعد انعقاد المؤتمر.

وأشادت بما تم انجازه مؤكدة أن الفترة القادمة تحتاج لمضاعفة الجهود لإنجاز كافة الأعمال الأخرى من خلال قيام كل جهة بالدور المنوط بها، واستمرار عقد الاجتماعات الدورية للجنة للوقوف على المستجدات أولا بأول.

وأشارت خلال الاجتماع على أهمية هذا المؤتمر لجمهورية مصر العربية وليس فقط على مستوى قطاع البيئة، مما يستدعي تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية للخروج بالمؤتمر بالشكل الذي يليق بمكانة مصر ويعكس قدرتها على استضافة وتنظيم مثل تلك الأحداث الدولية في ظل ما تشهده البلاد حاليا من اصلاحات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.


واوضحت أنه تم التصديق على اعلان سياسي وقرارات خاصة بالتنوع البيولوجي في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي عقد الاسبوع الماضي بنيروبي كان من أهمها دعم الأفارقة لرئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي لمدة عامين قادمين، والتصديق على المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، بالإضافة إلى دعم الأفارقة لمصر في اعداد خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020

وشددت الوزيرة على أهمية الشق الإفريقي بمؤتمر التنوع البيولوجي والذي سيعقد يوم 13 نوفمبر لضمان دمج الشواغل الأفريقية في فعاليات المؤتمر و إدراجها في الشق الرئاسي للمؤتمر.


واشارت الى أن عدد من الدول كفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أعربوا خلال الفترة الماضية عن دعمهم الكامل لمصر في استضافة المؤتمر والمبادرة المصرية المقرر اطلاقها من خلاله، بالإضافة إلى دعم بولندا وهي الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ للمبادرة المصرية لربط الاتفاقيات الثلاث.

وتناول الاجتماع أيضا الترتيبات اللوجستية فيما يتعلق بتيسيير الاجراءات وتنظيم استقبال الوفود المشاركة، والمناقشات الخاصة بسكرتارية الاتفاقية فيما يخص التنظيم.

وفى نهاية الاجتماع وجهت د. ياسمين فؤاد الشكر لممثلى الوزارات المعنية على ما بذلوه من جهود فى انجاز الاستعدادات الأولية للمؤتمر للخروج به بالشكل الذى يليق بمصر.

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