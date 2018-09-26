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أخبار العالم

تعاون مصري بيلاروسي في مجال التنمية الزراعية والريفية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:29 م
رئيس الشركة المصرية
رئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية ورئيس «بوبروسيسكومروم»
على صالح
ألقت وسائل الإعلام في بيلاروسيا الضوء على التعاون الكبير الذي تشهده القاهرة ومينسك في قطاع التنمية الزراعية والريفية، وبيع وتجميع المعدات الزراعية، في إطار العلاقات بين البلدين.

وكشفت وكالة «بيلتا» الاخبارية البيلاروسية في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، عن زيارة اللواء الدكتور مصطفي كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ECARD - المملوكة للدولة، وهي جزء من البنك الزراعي المصري - لـشركة «بوبروسيسكومروم» البيلاروسية أمس الثلاثاء.

وأفاد التقرير بأن الضيف المصري تعرف على الطاقة الإنتاجية للشركة البيلاروسية، وفحص عدد من عينات الآلات الزراعية.

وأشارت الوكالة إلى أن مفاوضات عقدت مع المدير العام للشركة البيلاروسية الكسندر يريمييف، ناقش خلالها الطرفان الوضع الحالي للتعاون بين شركة «بوبرويس» من خلال مقرها في مصر والشركاء المصريين.

وبعد المحادثات التي جرت، وقع الطرفان على بروتوكول يحدد المجالات الرئيسية للعمل المشترك لتشجيع تداول بيع معدات بوبرويسكاجروماش في السوق المصرية.

ووفقا لـ «بيلتا» وافقت الشركات البيلاروسية والمصرية على المشاركة المنتظمة في المعارض بمصر، كما سيبحثون إبرام اتفاق تجاري وإمكانية تطوير معدات بوبرويسكاجروماش التي تم تجميعها من قبل شركة حلوان للمعدات والمعدات.

وبفضل كل هذه الإجراءات، ستتمكن بوبرويسكاجرماش من بيع معدات بقيمة 400 ألف دولار إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ECARD بحلول عام 2019.

ووففا للوكالة البيلاروسية فإن شركة بوبرويسكاجروماش القابضة في عام 2012 أصبحت إدارتها واحدة من أكبر منتجي الآلات الزراعية في بيلاروسيا ورابطة الدول المستقلة.

وتقدم الشركة أكثر من 80 نوعا من آلات مقطورة ومنصات محمولة لاستخدام الأسمدة العضوية والمعدنية، وتوزيع العلف، وحصاد الكتان، ومقطورات تفريغ الجرارات، والآلات الزراعية المتخصصة الأخرى.

وخلال العام الجاري، أطلقت الشركة البيلاروسية مصنعا لتجميع الآلات الزراعية في شركة حلوان للمعدات والآلات.

وفي أغسطس 2018، عقدت الشركة عرضا لمنتجاتها مع عرض خمسة أسماء للآلات المنتجة في مصنع التجميع بمصر

وفي سبتمبر الجاري، تم عرض الآلات الزراعية في بوبرويس بالمعرض الزراعي الدولي 2018 في القاهرة.

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