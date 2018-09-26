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عزت سعد: خطاب السيسي في نيويورك ركز على رؤية مصر للحوكمة العالمية.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى قدر الإمكان للتعاون في القضايا التي تدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وخاصًة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحظى بتمثيل جميع الدول فيها والتي تتجاوز الـ 100 دولة أو حكومة.

ونوه "عزت" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على رؤية مصر فيما يتعلق بالحوكمة العالمية، وإلى أن هناك حاجة إلى إقامة نظام دولي عادل، والحاجة إلى تمويل عمليات التنمية دون شروط.

وذكر مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الرئيس حرص على توضيح أن هناك نوعا من العجز فى دور الأمم المتحدة فى التعامل مع القضايا العالمية.

وأشار إلى أن الفلسفة وراء ما ذكره الرئيس من تحذيرات لدول العالم فى مجال النامية خلال خطابه بنيويورك والتى تقلصت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والأمن القومي.

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