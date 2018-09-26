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منوعات

من مصر لإنجلترا .. شكوى عامة من طلبة الابتدائي: عاوزين ننام

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:36 م
الطفل الباكي في المدرسة
الطفل الباكي في المدرسة
أماني إبراهيم
شغل مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس لطفل يبكي خلال وجوده في الفصل المدرسي في أول أيامه في المدرسة الابتدائية، وامتزج بكاءه بصراخ بصوت مرتفع "عاوز أنام ربع ساعة..سيبيني أروح" اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهم البعض المنظمة التعليمية، بأنها قد تكون مملة بالنسبة للأطفال، طالبين السير على خطى التعليم في الدول الأوروبية، ولكن ماذا لو أن هذه الدول نفسها، يشكو أولياء الأمور بها من تعليم أبنائهم وإصابتهم بالملل؟ ؛ فلم يقتصر الأمر على الأطفال في الدول العربية فقط، فالعديد من النجوم الأمريكيين حاولوا في الفترة الأخيرة عدم إلزام أبنائهم في الذهاب إلى المدرسة أو كتابة الواجبات المنزلية.

وشعر المشاهير من بينهم روب ديلاني، وجاري لينيكر، وجيمس كوردن، بخيبة أمل بسبب الواجبات المنزلية التي أُعطيت للأطفال البريطانيين ووصفوها بأنها "جنون"، وصرح ديلاني المولود في الولايات المتحدة منذ أيام، أن ابنه هنري صاحب العامين، توفي في يناير الماضي بسبب إصابته بالسرطان، وفقًا لـ"ديلي ميل".

يعيش ديلاني في المملكة المتحدة، ولديه طفلين آخرين وزوجته حاليا حامل، وقال: "لماذا يعطون أطفالا في السابعة من العمر الكثير من الواجبات المنزلية في بريطانيا؟..كيف أوقف هذا؟"، واستكمل : "أريد لطفلي أن يرقص ويرسم ويلعب كرة القدم..أريده أن يعرف أكثر عن الحياة".

وأثار وصفه للدراسة في المدارس الابتدائية جدلًا على مواقع التواصل، ولكن اتفق معه لاعب كرة القدم في انجلترا، المهاجم جاري لينيكر، الذي كتب على حسابه على تويتر: "يبدو أن الكثير من الآباء والأمهات يوافقون على عدم جدوى الواجبات المنزلية وطابعها المجهد.. يجب السماح للأطفال باللعب والاستمتاع بالحياة المنزلية مع والديهم دون انقسام العمل، فلديهم الكثير من الوقت للقيام به في المدرسة.

فيما كتب جاري لينكر لى حسابه بموقع تويتر: "الواجبات المنزلية مضيعة للوقت، تجعل الأطفال في المنزل تحت ضغط، وضغط للوالدين أيضا".
الشكوى البريطانية من طرق تعليم الأطفال الشكوى البريطانية من طرق تعليم الأطفال
الشكوى البريطانية من طرق تعليم الأطفال الشكوى البريطانية من طرق تعليم الأطفال
من مصر لإنجلترا .. شكوى عامة من طلبة الابتدائي: عاوزين ننام
روب ديلاني روب ديلاني

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