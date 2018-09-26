محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة النجمة

بعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء؛ لمراجعة خطة مباراة النجمة اللبناني المقرر لها مساء غد الخميس.



ويستعرض كارتيرون خلال المحاضرة لقطات مسجلة من مباراتي النجمة أمام العهد اللبناني في كأس السوبر اللبناني، والتى فاز فيها الأخير بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين في الثاني من سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مباراة النجمة أمام الأهلي في ذهاب دور الـ٣٢ من البطولة العربية والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .



يذكر أن الأهلي يواجه النجمة اللبناني غدا على ملعب المدينة الرياضية ببيروت، في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، حيث يحتاج الأهلي إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل إيجابيا للصعود إلى الدور التالي.