مرة بكلمة خارجة وأخرى بزوجته.. أحمد الفيشاوي حريف سرقة اللقطة في الجونة

إطلالة ياسمين صبري في مهرجان الجونة في نسخته الأولى احتلت ساحات السوشيال ميديا وأحدثت موجة كبيرة من الحديث حول جمال الفنانة الشابة، ولم يستطع إيقاف تلك الموجة وتحويل دفة الحديث إلى شيء آخر سوى أحمد الفيشاوي.



واقعة الفيشاوي العام الماضي أثناء كلمته على مسرح الجونة احتفاءً بفيلم شيخ جاكسون، سرقت الأضواء لاحتوائها على كلمة خارجة وصفها الكثير بعدم مناسبتها لطبيعة الحدث.







اليوم وبعد مرور 4 أيام على النسخة الثانية من المهرجان، لم يُسكت الكلام حول الفساتين والاطلالات الساحرة للفنانات سوى اطلالة أحمد الفيشاوي وزوجته

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الشاب الموشوم كليا، والخارج عن طبيعة المألوف اجتماعيا، قرر هذا العام أن يحضر متأخرا ليسرق اللقطة، ليس لمفرده فقط وإنما بزوجته التي لم ينته الحديث عنها منذ الأمس .