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أصل الحكاية

مرة بكلمة خارجة وأخرى بزوجته.. أحمد الفيشاوي حريف سرقة اللقطة في الجونة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:07 م
أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد سالم
إطلالة ياسمين صبري في مهرجان الجونة في نسخته الأولى احتلت ساحات السوشيال ميديا وأحدثت موجة كبيرة من الحديث حول جمال الفنانة الشابة، ولم يستطع إيقاف تلك الموجة وتحويل دفة الحديث إلى شيء آخر سوى أحمد الفيشاوي.

واقعة الفيشاوي العام الماضي أثناء كلمته على مسرح الجونة احتفاءً بفيلم شيخ جاكسون، سرقت الأضواء لاحتوائها على كلمة خارجة وصفها الكثير بعدم مناسبتها لطبيعة الحدث.


مرة بكلمة خارجة وأخرى
اليوم وبعد مرور 4 أيام على النسخة الثانية من المهرجان، لم يُسكت الكلام حول الفساتين والاطلالات الساحرة للفنانات سوى اطلالة أحمد الفيشاوي وزوجته.

الشاب الموشوم كليا، والخارج عن طبيعة المألوف اجتماعيا، قرر هذا العام أن يحضر متأخرا ليسرق اللقطة، ليس لمفرده فقط وإنما بزوجته التي لم ينته الحديث عنها منذ الأمس.
مرة بكلمة خارجة وأخرى
الفيشاوي الصغير وزوجته احتلا مؤشرات البحث والترندات، بعد انتشار صورهما في عرض فيلم "عيار ناري" المشارك في المهرجان.

طريقة دخول الفيشاوي إلى السجادة الحمراء ومنطقة المصورين جذبت الانتباه، بدا وكأنه يستعرض جمال زوجته أمام عدسات المصورين لتبدي مفاتنها.
مرة بكلمة خارجة وأخرى
وعلى الرغم من انتشار الصور والفيديو بشكل كبير، إلا أن الفيشاوي الصغير تعرض لموجة هجوم بسبب تعمده تقبيل زوجته أكثر من مرة أمام العدسات، ما وصفه كثيرون باستعراض مبالغ فيه.

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