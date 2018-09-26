احترس.. عادات يومية خاطئة تضر بصحة القلب

بمناسبة اليوم العالمى للصحة القلبية الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام، هناك بعض العادات الخاطئة التى يقع فيها أغلبيتنا وتتسبب في ضرر القلب وضعف عضلته.



وحذر الدكتور ماجد العبادى، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية من هذه العادات الضارة لصحة القلب والتي تتمثل فيما يلى:



-الجلوس لفترة طويلة:

ينصح بعدم الجلوس لفترة طويلة، فعليك بالمشى أو الوقوف، وإن كنتِ فى العمل وتجلس لفترة طويلة، قم بالمشي من فترة للأخرى.



-تجاهل علاج الاكتئاب والضغط النفسى:

انتشر فى الأونة الأخيرة إصابة الكثير بالإكتئاب، إلا أن البعض يتجاهل علاجه مما يؤثر على صحة قلبك، فقد أثبتت الدراسات أن الضحك والتخفيف من الضعغط النفسي يدعمان صحة القلب بشكل كبير.



-تجاهل أمراض اللثة:

تكون البكتيريا فى اللثة يؤدى لحدوث التهابات تعزز تصلب الشرايين.



-الشخير:

يعانى الكثير من مشكلة الشخير الدائم، واعتبر الأطباء هؤلاء الأشخاص عرضة لأمراض القلب وخاصة من هم يعانون من وراثة الأمراض القلبية.



-قطع الروابط الأسرية والعزلة:

ينصح بعدم العزلة بل الاختلاط، فالأشخاص الذين تقوى علاقتهم بأسرهم وأصدقائهم يعملون على تعزيز صحة قلبهم.



-الإفراط فى تناول الدهون والمقالى:

زيادة الوزن والإفراط فى الأكل يعدان عاملان أساسيان فى الإصابة بأمراض القلب، لذلك لابد من التقليل منهما.