ضبط أجهزة تجسس مهربة داخل لعب أطفال في مطار القاهرة.. صور

تمكنت الإدارة الثانية بجمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة أبو سريع من محاولة تهريب أجهزة تجسس داخل ماتور طائرة وكاميرات تصوير داخل لعبة أطفال بحوزة راكب قادم من دبي.



وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة دبي، اشتبه في راكب ظهرت عليه علامات الارتباك، وتم تشكيل لجنة بواسطة عبد الله عبود ورضا أبو العزم وطارق عبد الوهاب وشرين كمال الدين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود أجهزة تجسس عباره عن ماتور طائرة تجسس وعدد ٣ كاميرات تصوير داخل لعبه أطفال عبارة عن سيارة بلاستيك صغيرة ع شكل مركب، وتم تحرير محضر بالواقعة.