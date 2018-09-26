مؤتمر صحفي لكارتيرون في لبنان

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء؛ للحديث عن مباراة النجمة اللبناني.



ويأتي مؤتمر كارتيرون للحديث عن المباراة برفقة المدير الفني لفريق النجمة اللبناني الصربي بوريس بونياك، وذلك داخل ملعب المدينة الرياضية الذي يحتضن اللقاء.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجمة اللبناني السادسة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة «السابعة والنصف بتوقيت لبنان»، في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.