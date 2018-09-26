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رياضة

أحمد فتحي ينضم لبعثة الأهلي قبل مواجهة النجمة اللبناني

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وصل أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى فندق إقامة البعثة في بيروت.

وكان فتحي قد حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مرافقة البعثة من القاهرة إلى بيروت؛ بسبب تواجده في لندن؛ لحضور حفل الفيفا لاختيار الأفضل في العالم والتي تواجد فيها فتحي لدعم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول.

يذكر أن الأهلي يحتاج إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل إيجابيًا للصعود إلى الدور التالي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى بيروت صباح أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بطل لبنان.

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