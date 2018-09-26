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رياضة

حارس مرمى الأهلي: مستعدون لمواجهة النجمة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
قال علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة النجمة اللبناني المقرر لها غدًا الخميس، في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأضاف: نخوض مباراة النجمة اللبناني بمعنويات مرتفعة بعد الصعود إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الإفريقي، ولدينا رغبة قوية في استكمال مشوارنا بنجاح في البطولة العربية موضحا أن الأهلي يلعب دائما على الفوز؛ سواء داخل ملعبه أو خارجه، مؤكدا صعوبة مواجهة بطل لبنان، خاصة بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب.

وأشار حارس الأهلي إلى أن لاعبي الفريق يمتلكون من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع ظروف مباراة النجمة، في ظل حاجة الفريق لتحقيق الفوز بأي نتيجة، أوالتعادل إيجابيا لحصد بطاقة الصعود إلى الدور التالي.

وأتم علي لطفي: «هدفنا دائما واضح بالمنافسة على جميع البطولات؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي».

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