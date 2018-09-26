رئيس مدينة أشمون يتفقد الوحدة المحلية بساقية ابو شعرة

قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بزيارة مفاجئة للوحدة المحلية بقرية ساقية ابو شعرة للاطمئنان على سير العمل بها، والتقي بالمواطنين داخل الوحدة المحلية واستمع لشكاواهم ومقترحاتهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم في إنهاء مصالحهم داخل الوحدة.



ومن جانبه أكد القزاز علي ضرورة المشاركة الفعالة من قبل المجتمع المدني لخدمة المجتمع وتنفيذ بعض المشروعات التي تحتاجها القرية وتسهيل وتيسير الخدمات علي المواطنين.



كما أشار إلي ضرورة تفعيل الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرية ساقية أبو شعرة كصناعة السجاد اليدوي وطرق تسويق وبيع هذه المنتجات عالميا ،وضرورة عمل المعارض واستضافة بعض الشخصيات الهامة للمساعدة في تسويق هذه المنتجات ، كما وعد بعمل لقاءات جماهيرية موسعة مع أهالي المركز والمدينة للاطلاع علي مشاكلهم وحلها.



كما قام القزاز بالمرور علي المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية بها ، كما قام بزيارة مركز شباب قرية أبو شعرة وتفقد صالة الألعاب الرياضية بها.