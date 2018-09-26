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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر قضايا السلام بتونس

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
أماني نوار
يشارك المجلس لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، في المؤتمر الدولي بالجمهورية التونسية حول قضايا السلام، الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ويشارك في المؤتمر أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للسلام.

وتستمر أعمال المؤتمر الدولي على مدار أربعة أيام في الفترة من 26 إلى 29 من الشهر الجاري، حيث تعقد منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو والذي يجئ تحت عنوان “نظرة أخرى حول الهجرة” في يومي 26 -27 سبتمبر.

ويضم المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية، الذي يجتمع مرتين كل عام، جميع المنظمات غير الحكومية الشريكة والعديد من المراقبين إلى جانب حضور عدد كبير من الدول الأعضاء باليونسكو.

ويعد منتدى اليونسكو أحد أهم آليات المنظمة في إطار المشاورات التي تجرى من أجل إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل حيث تشارك المنظمات غير الحكومية بآرائها ومقترحاتها، لصياغة توصيات مكتوبة بشأن أولويات اليونسكو وبرنامجها.

جدير بالذكر أنه تجئ مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته نائب رئيس الشبكة العربية والأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، ضمن استراتيجيته وشراكاته مع المنظمات الإقليمية والدولية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

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