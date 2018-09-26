بعثة الزمالك في الكويت استعدادا لمواجهة القادسية .. صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى مطار الكويت الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق القادسية الكويتي بالبطولة العربية للأندية، المقرر لها الجمعة المقبل بإياب دور الـ32 بالبطولة.



وكان في استقبال البعثة طارق القوني السفير المصري، وكذلك المستشار محمد عادل مستشار السفارة المصرية بالكويت، الذين حرصوا على تذليل كافة العقبات وتسهيل مهمة البعثة من المطار إلى فندق الإقامة.