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رياضة

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وقع النادي الأهلي ظهر اليوم الأربعاء، عقود أرض النادي بالتجمع الخامس مع هيئة المجتمعات العمرانية بعد سداد المبالغ المالية المستحقة؛ وذلك تمهيدا للبدء في عملية الإنشاء خلال الفترة القادمة.

حضر مراسم توقيع العقود محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي، وطارق قنديل ومحمد سراج الدين عضوا المجلس، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي وعماد حلمى المدير المالي، وجمال جبر مدير الإعلام بالنادي.

ووقع العقود المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، وعصام الجميلي مدير عام العقود بقطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، وأحمد سعيد مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية.

وجاء توقيع الاهلي لعقود فرع التجمع الخامس بعدما سدد مجلس الإدارة المبالغ المالية المطلوبة؛ تمهيدًا للبدء في المشروع وإنشاء الفرع الرابع بالتجمع الخامس خلال الفترة القادمة.

وحرص محمود الخطيب على إهداء درع وعلم النادي لطارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، والذي بدوره أهدى درع الهيئة لرئيس النادي

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