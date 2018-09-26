ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على التعاون المثمر والإيجابي مع النادي خلال الفترة الأخيرة وتسهيل إجراءات توقيع عقود تسلم أرض الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.

وأكد محمود الخطيب أن النادي الأهلي يقدر ويثمن الدور المميز للدولة في دعم الرياضة، والتشجيع على الاستثمار، وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإثراء العمل والنهوض بالرياضة.

وأشار إلى أن النادي حريص على القيام بدوره الريادي في هذا الشأن من خلال إنشاء الفرع الرابع الذي يأتي متوافقًا مع اتجاه الدولة نحو توسيع البنية الرياضية التي تخدم كافة فئات المجتمع خاصة الشباب والاستثمار في هذا المجال.

وأشاد محمود الخطيب بالتعاون الكبير من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدما قدمت كافة التسهيلات؛ من خلال الموافقة على اختيار موقع مناسب لأرض الفرع الرابع، واستبدال الموقع السابق؛ لتوفير مبالغ كبيرة وتوجيهها نحو عمليات الإنشاء، مؤكدا أن مجلس الإدارة يأمل البدء فيها قبل نهاية العام الجاري؛ لخدمة المجتمع والرياضيين.

وعبر طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، عن سعادته بتوقيع عقود تسلم النادي الأهلي لأرض الفرع الرابع بالتجمع الخامس، مؤكدا أن التعاون مع الأهلي يمثل نجاحا كبيرا للهيئة.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يعتبر مؤسسة رائدة وتلعب دورا مهما في كافة المجالات، و«الهيئة» كانت حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة؛ لضمان إتمام كافة الإجراءات الخاصة بأرض النادي في التجمع الخامس.

وأوضح السباعي أن تواجد فرع للنادي بالقاهرة الجديدة سيضمن نشاطا كبيرا للاستثمار والتنمية العقارية، وهو ما يخدم الأهداف العامة للهيئة.

ترشيحاتنا

أمريكا تسحب منظومات صواريخ متقدمة من الشرق الأوسط.. لهذا السبب

إجلاء المئات وإغلاق مطار بسبب حريق غابات في إيطاليا

رضيعة تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة

أردوغان يجدد تحديه لترامب بمواصلة شراء الغاز الإيراني رغم العقوبات

مصدر بدير المحرق يكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة المفاجئة للراهب زينون

المعلقة السحرية لتنظيف القولون وطرد الديدان

أحمد حسن يكشف آخر تطورات صفقة عمر خربين

المصري بديلًا للأهلي في السوبر المصري السعودي.. تعرف على التفاصيل

مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين فى انفجار جنوب شرق تركيا

أجيري يحضر مباراة ليفربول وتشيلسي بسبب محمد صلاح

الشناوي يكشف تفاصيل مثيرة سبقت انتقاله من الزمالك إلى بيراميدز

حقيقة تجاهل الجونة السينمائي للسقا ومحمد رمضان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

بعثة الزمالك تطير إلى الكويت لمواجهة القادسية .. صور

اختتام أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري حول سد النهضة.. صور

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

فيديو

وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟