الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على التعاون المثمر والإيجابي مع النادي خلال الفترة الأخيرة وتسهيل إجراءات توقيع عقود تسلم أرض الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.



وأكد محمود الخطيب أن النادي الأهلي يقدر ويثمن الدور المميز للدولة في دعم الرياضة، والتشجيع على الاستثمار، وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإثراء العمل والنهوض بالرياضة.



وأشار إلى أن النادي حريص على القيام بدوره الريادي في هذا الشأن من خلال إنشاء الفرع الرابع الذي يأتي متوافقًا مع اتجاه الدولة نحو توسيع البنية الرياضية التي تخدم كافة فئات المجتمع خاصة الشباب والاستثمار في هذا المجال.



وأشاد محمود الخطيب بالتعاون الكبير من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدما قدمت كافة التسهيلات؛ من خلال الموافقة على اختيار موقع مناسب لأرض الفرع الرابع، واستبدال الموقع السابق؛ لتوفير مبالغ كبيرة وتوجيهها نحو عمليات الإنشاء، مؤكدا أن مجلس الإدارة يأمل البدء فيها قبل نهاية العام الجاري؛ لخدمة المجتمع والرياضيين.



وعبر طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، عن سعادته بتوقيع عقود تسلم النادي الأهلي لأرض الفرع الرابع بالتجمع الخامس، مؤكدا أن التعاون مع الأهلي يمثل نجاحا كبيرا للهيئة.



وأشار إلى أن النادي الأهلي يعتبر مؤسسة رائدة وتلعب دورا مهما في كافة المجالات، و«الهيئة» كانت حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة؛ لضمان إتمام كافة الإجراءات الخاصة بأرض النادي في التجمع الخامس.



وأوضح السباعي أن تواجد فرع للنادي بالقاهرة الجديدة سيضمن نشاطا كبيرا للاستثمار والتنمية العقارية، وهو ما يخدم الأهداف العامة للهيئة.