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ناجي شهود: التنمية وإعادة بناء الاقتصاد هما جناحي الأمن القومي .. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:26 م
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
مي فهمي
قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي دعا إليها الرئيس السيسي في كلمته أمر مهم للغاية، لأن التنمية واعادة بناء الاقتصاد المصري هو الجناح الرئيسي للأمن القومي المصري.

وأشاد "شهود" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، بطلب الرئيس السيسي في خطابه بضرورة التوصل لحلول سلمية للمشاكل الموجودة في العالم كله بعدالة كاملة.

وأكد أن أمريكا تبحث عن مصلحتها قبل كل شيء، ولقاء الرئيس الأمريكي ترامب بالرئيس السيسي، جاء لأن أمريكا تجد أن مصلحتها الرئيسية في التعاون مع مصر فهي محور الركيزة في المنطقة.

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