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أخبار البلد

غدا.. الصوت والضوء تضيء الأهرامات وأبو الهول احتفالا باليوم العالمي للسياحة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:10 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
تضيء شركة مصر للصوت والضوء، الأهرامات وأبو الهول، غدا الخميس لمدة ساعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة كمشاركة للعالم كله الاحتفال بهذه المبادرة العالمية.

يأتى ذلك بدعم من الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبهة وفي إطار المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية.

وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء بأنه بالتعاون مع وزارة السياحة تضيء الشركة الأهرامات وأبو الهول، مؤكدا أنه لطالما شاركت الشركة العالم الاحتفال بتلك المناسبات بإضاءة أحد عجائب الدنيا السبعة.

وأضاف سعد أن هذه الاضاءه تهدف الى الترويج السياحي والتعريف بأهم المزارات السياحية والأماكن الأثرية في مصر.

يذكر أن الصوت والضوء قد أضاء الأهرامات في مناسبات عدة منها اليوم العالمي للمرأة، اختيار مصر راعيا إقليميا لكأس العالم، اليوم العالمي للقلب، واليوم العالمي للفتاة.

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