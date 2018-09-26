صحيفة إسبانية تكشف مدة غياب إيسكو عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، مدة غياب الدولي إيسكو الاركون نجم وسط ريال مدريد، عن الملاعب، بعدما تم تشخيص حالته بالتهاب حاد في الزائدة الدودية، وأجرى عملية جراحية سريعًا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إيسكو أجرى العملية بنجاح ومن المقرر غيابه عن الملاعب من ثلاث إلى أربعة أسابيع، وسيغيب أيضًا عن 6 مباريات لريال مدريد، وهو الآن يسير ضمن خطة علاجية لضمان عودته مبكرًا للملاعب.



وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن في بيان رسمي أمس، أن بعد إجراء الكشف الطبي لإيسكو، تم تشخيص حالته بالتهاب حاد في الزائدة الدودية، وسيتم إجراء التدخل الطبي اللازم مع اللاعب فورًا.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية اليوم الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.