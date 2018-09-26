مميش: 3.4 مليار جنيه عائدات للمنطقة الاقتصادية من التسويات مع المستثمرين

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تسير وفق سياسات إيجابية مرنة، حيث نجحت المنطقة بدايةً من إبريل 2017 في إبرام التسويات وإنهاء المشكلات العالقة مع المستثمرين الموجودين بالمنطقة منذ عام 1998 بنسبة قدرها 99.8% والتي بلغت عائداتها على المنطقة بنحو 3.4 مليار جنيه، كما قامت المنطقة بإدخال وإضافة عدد من الأصول لم تكن موجودة من قبل ساهمت في رفع التصنيف الائتماني والمالي لها لينعكس بذلك على تحقيق ارباحًا بلغت 2.072 مليار جنيه للعام المالي 2017/ 2018 مقارنة بـــ1.298 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017.



وأضاف الفريق مميش أن المنطقة تسعى جديًا في جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة حيث تم تأسيس 134 شركة من خلال تعاقدات مطوري المنطقة، مشيرًا إلى مثلث التنمية في مصر مستقبلًا يعتمد على السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمار الذي سينطلق من الهيئة الاقتصادية.



على جانب آخر أكد الفريق مميش على استكمال المباحثات الفنية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة مشروع السخنة العالمي المشترك بين الهيئة وموانئ دبي العالمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، لافتا إلى أن المشروع ضخم يستلزم التأني والمزيد من الدراسات بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين.



من جانبه أشار اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية إلى أن من ضمن النجاحات للهيئة خلال الفترة الماضية تمثلت في تحقيق ميناء الأدبية زيادة قدرها 1.1 مليون طن في البضائع العامة والصب الجاف، وكذلك الأعمال الجارية بالرصيف الجديد في ميناء السخنة فضلًا عن تشغيل خط الإنتاج الثالث لمصنع جوشي واكتمال الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف طن والذي كان مستهدفًا تشغيله في 2022.



وعن البنية التحتية في المنطقة الجنوبية قال اللواء محفوظ طه إن المنطقة تعمل في الانتهاء من محطة تحلية المياه بطاقة إنتاجية 100 ألف م3 في اليوم وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك إنشاء محطة للصرف الصحي بطاقة 35 ألف م3 تبدأ بــــ10 ألف م3 حاليًا طبقًا لاحتياجات المشروعات الموجودة بمنطقة العين السخنة.