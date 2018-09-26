ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انخفاض أسعار الجلامبو في السويس بعد عودة الصيد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
حسن غنيمة
انخفضت أسعار الكابوريا (الجلامبو السويسي) في أسواق الأسماك بالمحافظة وذلك بعد قرار عودة الصيد من جديد حيث انخفضت الأسعار من 140 جنيها للكيلو الى 85 جنيها كما يتم بيعها ايضا خارج الأسواق الرسمية بـ 60 جنيها للكيلو.

وبعد انخفاض الأسعار أقبل المواطنون بشكل مكثف على شراء الجلامبو السويسي، الذي يعتبر إحدى الأكلات التى تشتهر بها المحافظات الساحلية وخاصة السويس الذى يعشق أهلها المأكولات البحرية خاصة الجلامبو.

ويقول عماد الديب، أحد الصيادين، إن أسعار الأسماك ستشهد هبوطا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد عودة مراكب الصيد من البحر، ومن المقررأن تمكث في البحر 10 أيام قبل العودة بغلة الأسماك، ومن المتوقع أن تنتشر هذه الأسماك فى كل أسواق المحافظة.

ترشيحاتنا

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

أحمد حسن: مكافآت لاعبي بيراميدز رزق لهم.. ونسعى للفوز بالدوري والكأس

اليوم.. رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في زيارة لسوهاج

إجلاء المئات وإغلاق مطار بسبب حريق غابات في إيطاليا

شاهد.. شاب سعودي يطعم ناقة نقودا ورقية.. وغضب على السوشيال ميديا

حكاية حوش قدم..قبلة فناني الزمن الجميل صلاح قابيل وسعيد صالح وعادل إمام

مواطن يناشد وزيرة الصحة علاج ابنه

أحمد حسن: تركي آل شيخ حاول شراء نادي الترسانة

أمريكا تسحب منظومات صواريخ متقدمة من الشرق الأوسط.. لهذا السبب

ليفني تلتقي أبو مازن بالأمم المتحدة وهذا فحوى اللقاء

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

إقالة مدير مدرسة بطوخ بعد تصويره الطلاب يفترشون الأرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

بعثة الزمالك تطير إلى الكويت لمواجهة القادسية .. صور

اختتام أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري حول سد النهضة.. صور

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

فيديو

طريقة عمل باف بحشوة الكريمة
وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟