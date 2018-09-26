انخفاض أسعار الجلامبو في السويس بعد عودة الصيد

انخفضت أسعار الكابوريا (الجلامبو السويسي) في أسواق الأسماك بالمحافظة وذلك بعد قرار عودة الصيد من جديد حيث انخفضت الأسعار من 140 جنيها للكيلو الى 85 جنيها كما يتم بيعها ايضا خارج الأسواق الرسمية بـ 60 جنيها للكيلو.



وبعد انخفاض الأسعار أقبل المواطنون بشكل مكثف على شراء الجلامبو السويسي، الذي يعتبر إحدى الأكلات التى تشتهر بها المحافظات الساحلية وخاصة السويس الذى يعشق أهلها المأكولات البحرية خاصة الجلامبو.



ويقول عماد الديب، أحد الصيادين، إن أسعار الأسماك ستشهد هبوطا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد عودة مراكب الصيد من البحر، ومن المقررأن تمكث في البحر 10 أيام قبل العودة بغلة الأسماك، ومن المتوقع أن تنتشر هذه الأسماك فى كل أسواق المحافظة.