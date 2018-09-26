سهير رمزي.. الزيجات والحجاب أسباب وضعتها حديث للسوشيال ميديا

على الرغم من أن الفنانة سهير رمزي، مقلة في أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية، إلا أنها من حين لآخر تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفى السطور التالية نرصد 3 أسباب تجعلها الأهم لدى مستخدمي تلك المواقع.



السبب الأول، والذي جعل سهير رمزي تتصدر محرك البحث الإلكترونى "جوجل" على مدار الساعات الماضية هو حلول ذكرى والدتها الفنانة درية أحمد، والتي رفضت "رمزى " الزواج لفترة طوبلة من حياتها من أجل رعايتها.



السبب الثاني هو عدد زيجات سهير رمزي، حيث تعد من أكثر الفنانات اللاتى تزوجن ولعل عدد كبير منهم من الفنانين أمثال إبراهيم خان وحلمى بكر.



السبب الثالث .. هو حجابها حيث حيث إثار ظهورها فى عدد من المناسبات بحجاب غير كامل ، كما إعادت الظهور على مدار السنوات الماضية جدل بين المتابعين بيم مؤيد ورافض لهذا الشكل.