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أخبار العالم

تيار المستقبل: الحريري يعمل على تشكيل الحكومة اللبنانية بروح المسئولية الوطنية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
أش أ
أكد الأمين العام لتيار المستقبل في لبنان، أحمد الحريري، أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعمل على تشكيل الحكومة "بعناية وبروح المسئولية الوطنية".. مشيرا إلى أن الحريري ماض بصلاحياته في التأليف، وقد أودع تشكيلة حكومية لدى الرئيس ميشال عون، تتسم بكونها متجانسة ومتناسقة ومتوازنة، وقدم فيها الجميع التضحيات من أجل تشكيل الحكومة.

ودعا أحمد الحريري – في تصريحات له اليوم – كافة اللبنانيين إلى "التبصر من أجل حماية لبنان من الوقوع في الهاوية".. مشددا على استمرار الدعم الكامل لرئيس الحكومة المكلف من أجل تجنيب البلاد والمواطنين الويلات والحروب التي تشهدها البلدان المجاورة.

وأشار إلى أن لبنان والمملكة العربية السعودية، يجمعهما تاريخ طويل من الأخوة.. وشدد على أنه لن يتم السماح لأحد بجر لبنان إلى خانة العداء مع السعودية والأشقاء العرب.

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