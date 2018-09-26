جامعة المنيا تحتل المركز 1001 عالميا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا عن حصول جامعة المنيا على المركز 1001 عالميًا ضمن 25 ألف جامعة عالمية في تصنيف "التايمز البريطاني" الذي يعتمد على الاستشهادات العلمية.



يتم من خلال هذا المؤشر حساب العدد الكلي للاستشهادات الخاصة بالأبحاث المنشورة والموثقة للجامعة دوليًا، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بها، إلى جانب معايير نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والميزانية المخصصة من الجامعة لهم، بالإضافة إلى البيئة التعليمية والنظرة العالمية للجامعة وخدماتها لمجتمعها الخارجي.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور محمد جلال حسن، وبحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.



وتابع الدكتور محمد جلال أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات يعكس نشاطا وفعالية نقل المعلومات في الجامعة وتوافر عناصر الربط مع الصناعة ما يعزز رغبة الجهات الصناعية في الدولة على استقطاب الدعم المادي من القطاع الصناعي كدليل على كفاءة الجامعة.



ومن جانبه قدم "محافظ المنيا" تهنئته لأعضاء المجلس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على حرص المحافظة الدائم على التعاون مع جامعة المنيا لما تمتلكه من كوادر بشرية وخبرات علمية، ولكونها المنوط بها صناعة الأجيال والكوادر الطلابية والعلمية، باعتبارها بيت خبرة تستطيع أن تسهم فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة والمجتمع المصري.

