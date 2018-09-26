أسرار المراهقة ومشاكلها بقصر ثقافة الشرقية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الشرقية، فناقش قصر ثقافة الزقازيق كتاب بعنوان "التخطيط الصناعي" تأليف الدكتور محمد أحمد عبد الله ناقشته أخصائية المكتبة وتحدثت عن جميع العوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على تخطيط الصناعات وتوطينها ويصل بالقارئ إلى أنسب المواقع في المنطقة المراد تخطيطها صناعيا لتوطين كل صناعة حسب نوعها وحجمها وطبيعتها طبقا لظروف المنطقة الطبيعية وأحوال سكانها الاجتماعية وإمكانياتها الاقتصادية.





كما قدمت فرقة الشرقية للآلات الشعبية بقيادة صلاح عزازى وصبري رفاعي عرضا فنيا بقاعة الأنشطة بقصر ثقافة الزقازيق تضمن تقديم مجموعة من الأغنيات وهى "شرقاوي"، "يانعناع"، "ادلع يا حلو".





وعقد بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "سر المراهقة ومشاكلها" تحدث فيها أحمد رفعت عن تعريف المراهقة في اللغة علي أنها الفترة الزمنية التي تمتد من البلوغ حتي الدخول في سن الرشد وتعتبر المراهقة مرحلة مهمة من المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان في حياته بالإضافة إلي أنها تقع ضمن الفترات الحرجة التي يعيشها الفرد نظرا لما تشهده من تغيرات في جميع جوانب حياته النفسية والعقلية والجسمية والاجتماعية.





وأضاف تحظي مرحلة المراهقة باهتمام خاص نظرا لحساسية طبيعتها ولم يهتم المختصون بمراحل عمر الإنسان كاهتمامهم بمرحلة المراهقة وكلمة مراهقة تأتي من رهق التي تحمل ضمن معانيها الخفة والعجلة وركوب الخطر فهي الاستيقاظ من الكمون وكأن بحرا من المشاعر والأحاسيس والانفعالات والأفكار كان هادئا وفجأة جاءت عاصفة قوية فأخذت أمواجه تتلاطم وتتسابق وتندفع مؤكدًا على أن هذه المشاعر تدور داخل فكر ووجدان وشعور كل المراهقين.





وعلي صعيد أخر نفذت مكتبة يوسف ادريس بالبيروم ورشه فن تشكيلي عن " كيفية دمج الألوان " قام الأخصائي الفني بمتابعة الرواد في الأعمال الفنية وتحدث معهم في عملية دمج الألوان وكيف نخلق منها لوحه فنيه معبره.





وقدمت مكتبة كفر صقر بالتعاون مع نادى أدب الطفل عرض لنماذج من قصص أدباء النادي على باقي أعضاء نادى الأدب بإشراف مشرفة نادى أدب الطفل، التي ناقشت من خلالها قصة نونة وحيلتها المجنونة لما فيها من عبرّ للطفل وايضا قصة مدرستى الجميلة وتحدثت عن كتابة القصة القصيرة وكيفية كتابتها وعمل عناصر لها من حيث الشخصيات والاماكن والموضوع.



