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أخبار البلد

البيئة تقدر الملوثات الناتجة عن قطاع النقل المتوسط والثقيل

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:10 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
حنان توفيق
نظمت وزارة البيئة من خلال "مشروع استدامة النقل في مصر" التابع لقطاع نوعية البيئة، ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمتخصصين من وزارة البيئة وممثلين عن وزارة النقل وهيئة الأرصاد الجوية، وذلك لعرض نتائج الدراسة الميدانية والتي تنفذ لأول مرة في مصر لقياس وعمل نماذج لتحديد معاملات إنبعاث ثاني أوكسيد الكربون وملوثات الهواء الصادرة من مركبات النقل المتوسط والثقيل "شاحنات أكبر من 5 طن والمقطورة ونصف المقطورة"، أثناء سير هذه المركبات وتحت ظروف التشغيل الفعلية بالقاهرة الكبرى، وباستخدام أجهزة حديثة محمولة.

وتم تجميع البيانات الخاصة بهذه المركبات، وقياس الانبعاثات الصادرة من 90 مركبة كعينة ممثلة لها، وعمل نماذج رياضية لتحديد معاملات انبعاث ملوثات الهواء الصادرة عن هذه المركبات مقدره بوحدة الكتلة لكل كيلو متر مسافة.

ويشمل التدريب الجانب النظرى والتطبيقي لتقدير معاملات الانبعاث، والتدريب العملي على استخدام البرنامج وعمليات التحديث والتحقق من النموذج الرياضي، وبهذا يصبح ولأول مرة لدى مصر معاملات انبعاث ملوثات الهواء الصادرة عن مركبات النقل المتوسط والثقيل والتي سيتم استخدامها في حساب كمية الملوثات الصادرة عن هذه المركبات فى سماء القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن مشروع استدامة النقل في مصر، هو أحد المشروعات الوطنية التي ينفذها جهاز شئون البيئة وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ومرفق البيئة العالمية "GEF"، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، حيث يهدف المشروع إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض استهلاك الوقود من قطاع النقل في مصر والمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتقليل الضوضاء.

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