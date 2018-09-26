في اليوم العالمي لصحة القلب.. كيف يمكنك الحفاظ على صحة العضلة الأهم في جسدك؟.. نصائح من استشاريين عالميين لحياة أفضل.. وعليك تجنب هذه العادات اليومية والأطعمة الضارة

أطعمة تسبب زيادة خفقان القلب عليك تناولها

ألم عضلة الساق أبرز أعراض مرض القلب

قطع الروابط الأسرية والعزلة عادات تضر القلب

أطعمة احترس قبل تناولها تدمر صحة القلب

الكرنب والبروكلى والأفوكادو والكاكاو يفيد القلب

فى اليوم العالمى لصحة القلب، كل ما تريدون معرفته عن القلب، من حيث نصائح للحفاظ على صحة القلب واطعمة مفيدة للقلب وأخرى أحذر تناولها، وعليك ايضًا أن تحذر من هذه العادات اليومية التى تضر بالقلب.أعراض تدل على أن القلب ليس بصحة جيدة:كشف موقع HEALTHY أن هناك أعراضا يمكن أن تظهر على جسمك إذا انسدت الشرايين؟ هنا فقط بعض منها:الدوخة:من المهم جدًا أن يحصل الدماغ دائمًا على دم غني بالأكسجين حتى يعمل بشكل مثالي، إذا انسدت الشرايين التي تسمح للدم بالوصول من القلب إلى الدماغ، فقد لا يحصل دماغك على كل الأكسجين الذي يحتاجه، هذا هو السبب في أن الدوخة هي واحدة من العديد من الأشياء التي يمكن تجربتها بسبب انسداد الشرايين.الضعف أو التعب:يمكن أن يؤدي انسداد الشرايين إلى إعاقة تدفق الدم إلى العضلات، مما يحرمهم من كل الأكسجين الذي يحتاجونه، نتيجة لذلك قد تشعر بالضعف طوال الوقت أو قد تشعر بالإرهاق بسهولة تامة، يمكن أن يكون تنفيذ المهام اليومية مثل تسلق السلالم أمرًا صعبًا للغاية.التعرق المفرط:هل تميل للعرق كثيرًا حتى دون القيام بأي نشاط بدني، مثل عندما تكون نائمًا؟ ووفقًا للأطباء فإن أحد الأشياء التي يفعلونها عندما يشكو المريض من ذلك هو فحص صحة الشرايين يجب أن يعمل القلب بشكل أكثر صعوبة عند انسداد الشرايين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التعرق المفرط.الخفقان:صحيح أن القلب هو الذي يأخذ الدم المؤكسج إلى الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة ومع ذلك ، فإنه يحتاج أيضا إلى تزويده بالدم المحتوي على الأكسجين حتى يقوم بعمله. عند انسداد الشرايين التي تأخذ الدم المؤكسج إلى عضلات القلب، قد يكون خفقان للخبرة.ألم في عضلة الساق:هل لديك صعوبة في المشي لمسافة طويلة لأن أطرافك السفلية تتعب بسهولة أو مؤلمة؟ هناك احتمال أن انسداد الشرايين إرسال الدم المؤكسج إلى الساقين، هذا هو ما يدعو الأطباء مرض الشرايين المحيطية.تأكد من قيامك بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض غير عادية مثل تلك المذكورة أعلاه بحيث يمكن تحديدها على الفور إذا كانت بسبب انسداد الشرايين أو أي شيء آخر.عادات يومية تضر بصحة القلب:حذر الدكتور ماجد العبادى، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية من هذه العادات الضارة لصحة القلب والتي تتمثل فيما يلى:-الجلوس لفترة طويلة:ينصح بعدم الجلوس لفترة طويلة، فعليك بالمشى أو الوقوف، وإن كنتِ فى العمل وتجلس لفترة طويلة، قم بالمشي من فترة للأخرى.-تجاهل علاج الاكتئاب والضغط النفسى:انتشر فى الأونة الأخيرة إصابة الكثير بالإكتئاب، إلا أن البعض يتجاهل علاجه مما يؤثر على صحة قلبك، فقد أثبتت الدراسات أن الضحك والتخفيف من الضعغط النفسي يدعمان صحة القلب بشكل كبير.-تجاهل أمراض اللثة:تكون البكتيريا فى اللثة يؤدى لحدوث التهابات تعزز تصلب الشرايين.-الشخير:يعانى الكثير من مشكلة الشخير الدائم، واعتبر الأطباء هؤلاء الأشخاص عرضة لأمراض القلب وخاصة من هم يعانون من وراثة الأمراض القلبية.-قطع الروابط الأسرية والعزلة:ينصح بعدم العزلة بل الاختلاط، فالأشخاص الذين تقوى علاقتهم بأسرهم وأصدقائهم يعملون على تعزيز صحة قلبهم.-الإفراط فى تناول الدهون والمقالى:زيادة الوزن والإفراط فى الأكل يعدان عاملان أساسيان فى الإصابة بأمراض القلب، لذلك لابد من التقليل منهما.أطعمة تناولها تضر بصحة القلب:فى اليوم العالمى لصحة القلب، حذر موقع "medical news today"، من تناول بعض الأشياء التى تؤدى إلى ضعف عضلة القلب والتسبب فى زيادة خفقانه وتتمثل فيما يلى:- الكحول: يعتبر الكحول من الأسباب الشائعة لتغير إيقاع ضربات القلب. وقد وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الكحول قد يؤدي إلى خفقان القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.- الكافيين: يعتقد الباحثون أن الكافيين يمكن أن يسبب خفقان القلب. ونجد الكافيين في عدة مشروبات هي القهوة، المشروبات الغازية، الشاي، الشوكولاتة وبعض مشروبات الطاقة.ومع ذلك، كشفت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2016، عن عدم وجود أي علاقة بين استهلاك الكافيين وعدم انتظام ضربات القلب.- التدخين: قد يقوم بعض الناس بتدخين سيجارة قبل تناول الطعام أو بعده، مما قد يتسبب أيضًا في خفقان القلب.- أدوية علاج الربو والسكري: يجب أن يعطي الناس أهمية للأدوية التي يستهلكونها مع وجبات الطعام، حيث تحتوي بعض أدوية الزكام والحساسية والربو على الفينيليفرين أو السودوإيفيدرين، اللتين يمكن أن يزيدا من معدل ضربات القلب.هذا فيما قدم موقع "1mhealthtips" أطعمة صحية للحفاظ على قلبك:الأفوكادو:تمتلئ الأفوكادو بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة وهي مصدر للبوتاسيوم ومعدن معروف بالتحكم في ضغط الدم، وهي أيضا مصدر جيد لفيتامين ج ، الكاروتينات والألياف، حيث ترتبط الكاروتينات مع انخفاض خطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى وجود جرعة غنية من الألياف، مما يجعل الأفوكادو تساعد جسمك على امتصاص مضادات الأكسدة الأخرى عند تناولها مع الخضار مثل الجزر والسبانخ.العنب البري:يحتوي العنب البري مع ريسفيراترول وفلافونيدات، ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع مرض الشريان التاجي، ويمكنك وضعها في العصائر، ودقيق الشوفان أو اللبن.الشيكولاتة الداكنة:تعد الشيكولاتة الداكنة، على الأقل 75 %، والكاكاو، 85 % هو الأفضل، حيث إنه ليس مجرد مخفض للضغط ، مما يجعل القلب يتمتع بصحة جيدة.كشفت دراسات علمية فرنسية حديثة قام بها فريق من الباحثين الفرنسيين في "الوكالة الوطنية للأمن الصحي والغذائي والبيئة والعمل" الفرنسية، عن أن هناك عشرة أطعمة يفضل تناولها للمحافظة على قلب سليم.ومن بين الأطعمة التي تنصح بها الدراسة، الفاكهة المضادة للأكسدة والأسماك التي تحتوي على "أوميجا – 3 " والخضروات ذات الأوراق الخضراء والشيكولاتة السوداء وزيت الزيتون.وأوضحت الدراسة أن تناول الفاكهة المضادة للأكسدة مثل الرمان والعنب والفراولة والتوت، يؤدي إلي تحسين الدورة الدموية.وأشارت إلى أن الأسماك الغنية بأوميجا- 3 يجب تناولها مرة في الأسبوع.. كذلك اللوز وعين الجمل والبندق والفستق يخفض من خطورة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.. أما الخضروات التى تحتوى على البروتين النباتى والألياف مثل الفاصوليا والحمص والبقوليات لاحتوائها على البوتاسيوم، لذلك يجب تناولها أربع مرات فى الأسبوع ، لخفض خطورة الإصابة بأمراض الشرايين بنسبة تصل إلى 22% .كذلك ، يجب تناول السبانخ والكرنب والبروكلى وثمار الأفوكادو مرة في اليوم وكذلك الكاكاو والشيكولاتة السوداء، وأخيرًا الشاي الأخضر حيث يقلل مخاطر أمراض القلب بنسبة 31 %.