ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي فند فى كلمته بالأمم المتحدة أزمات المنطقة العربية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:44 م
الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
ماجدة بدوى
صرحت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بأن كلمة الرئيس السيسى ضربت مثالًا قويًا لشعب مصر العظيم وحفاظه على دولته القومية واستعادة مكانتها الإقليمية، لافتا إلى أن ما حملته الكلمة من رسائل هامة لجميع دول العالم الذى يجب عليه أن يعى جيدًا كل ما جاء به، خاصة التزام الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة لنشر قيم السلام.

وأضافت "فايقة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فنّد كعادته الإشكاليات والأزمات التى تعانيها المنطقة العربية والأفريقية كاملة، ما يعكس مكانة مصر ودورها الريادى باعتبارها قلب الشرق وقبله أفريقيا ولا تنقطع عنهما وتدرك همومها وكافة أوجاعها التى تتطلب التدخل العاجل.

ولفتت إلى أن حديث الرئيس يعكس قدر الدولة المصرية صاحبة السيادة والقيادة الواعية الرشيدة، ولاسيما مطالبته بضرورة توافر إرادة لإعادة الحوار لحل الأزمة الفلسطينية ومكاشفته بعجز مبادرة الأمم المتحدة على حل الأزمة الليبية وأيضًا الحلول السلمية باليمن وسوريا.

وتابعت عضو البرلمان قولها إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يدع نقطة واحدة أو إشكالية دون طرحها وعرض حلولها، وطلبه للجميع بوجوب الاعتراف بوجود خلل بالمنظومة الدولية ليُسجل التاريخ أن الزعيم الأفريقى العربى بادر بطرح الحلول لكل الأزمات والإشكاليات

كما تطرقت للحلول السلمية المستدامة للنزاعات الدولية، وتوفير الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقًا لهذه المرجعيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إطلاق الصاروخ 100 من مطار كورو الفضائي

ترامب: سأعلن عن خطة للسلام بين إسرائيل وفلسطين خلال شهرين أو ثلاثة

تأييد أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

سر رفض ترامب لشرب الكحول بالأمم المتحدة واستبداله بمشروب غازي

السعودية تمنع الوافدين من حمل 17 أداة.. والغرامة تصل إلى ألف ريال

الكويت: إنشاء 50 معهدا أزهريا في مصر.. وإعالة 1500 طالب وافد

ميدو يوجه صدمة قوية لمحمد صلاح

مجدي عبد الغني: منذ وصولي للندن كان من الواضح فوز مودريتش

مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين فى انفجار جنوب شرق تركيا

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

الولايات المتحدة تفتح باب الهجرة للمصريين لعام 2020 .. صور

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات مستشارى النيابة الإدارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

رئيس الوزراء يكلف بإعداد تقرير عن مشكلات مشروع إنتاج الدواجن بقرية الأحايوة بسوهاج .. صور

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

فيديو

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو
توزيع 25 شهادة أمان على المطلقات والأرامل بالأقصر.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟