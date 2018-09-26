برلمانية: الرئيس السيسي فند فى كلمته بالأمم المتحدة أزمات المنطقة العربية

صرحت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بأن كلمة الرئيس السيسى ضربت مثالًا قويًا لشعب مصر العظيم وحفاظه على دولته القومية واستعادة مكانتها الإقليمية، لافتا إلى أن ما حملته الكلمة من رسائل هامة لجميع دول العالم الذى يجب عليه أن يعى جيدًا كل ما جاء به، خاصة التزام الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة لنشر قيم السلام.



وأضافت "فايقة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فنّد كعادته الإشكاليات والأزمات التى تعانيها المنطقة العربية والأفريقية كاملة، ما يعكس مكانة مصر ودورها الريادى باعتبارها قلب الشرق وقبله أفريقيا ولا تنقطع عنهما وتدرك همومها وكافة أوجاعها التى تتطلب التدخل العاجل.



ولفتت إلى أن حديث الرئيس يعكس قدر الدولة المصرية صاحبة السيادة والقيادة الواعية الرشيدة، ولاسيما مطالبته بضرورة توافر إرادة لإعادة الحوار لحل الأزمة الفلسطينية ومكاشفته بعجز مبادرة الأمم المتحدة على حل الأزمة الليبية وأيضًا الحلول السلمية باليمن وسوريا.



وتابعت عضو البرلمان قولها إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يدع نقطة واحدة أو إشكالية دون طرحها وعرض حلولها، وطلبه للجميع بوجوب الاعتراف بوجود خلل بالمنظومة الدولية ليُسجل التاريخ أن الزعيم الأفريقى العربى بادر بطرح الحلول لكل الأزمات والإشكاليات



كما تطرقت للحلول السلمية المستدامة للنزاعات الدولية، وتوفير الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقًا لهذه المرجعيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.