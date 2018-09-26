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ديني

أسقطت الجنين في الشهر الثاني فهل عليها كفارة.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:45 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض إلا إذا كان هناك خطر على صحتها وإذا فعلت هذا تكون آثمة شرعًا وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتتصدق.

وأضاف "وسام"، في إجابته على سؤال «أجهضت الجنين وهو عمره أقل من شهرين فما هي كفارة الإجهاض؟»، أنه إذا كنتِ فعلتِ هذا لعذر فلا كفارة عليك وليس عليكِ إثم حتى يكون عليكِ كفارة، أما إن كنتِ فعلت ذلك من غير عذر فتكون كفارتك هي الاستغفار، عسى أن يغفر الله لكِ، وليس عليك كفارة مالية.

وتابع أن "هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها بأن يكون هناك تقرير طبي من أن بقاء هذا الحمل يؤدي إلى خطر على حياتها وصحتها فيجوز لها ذلك، ولابد أن يكون هذا الإجهاض قبل اكتمال الـ4 أشهر أي قبل نفخ الروح في الجنين، إما إذا أكمل الـ4 أشهر فلا يجوز لها ذلك".

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