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أخبار البلد

وزير الزراعة يتوجه إلى السنغال للمشاركة في اجتماعات المنظمة الأفريقية لبحوث الأرز

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:46 م
عزالدين ابوستيت
عزالدين ابوستيت
أش أ
توجه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم "الأربعاء"، إلى السنغال لحضور اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة الأفريقية لبحوث الأرز الذي يضم في عضويته 26 دولة إفريقية، والتي انضمت إليه مصر عام 2008.

وقال أبوستيت، في تصريحات قبيل مغادرته القاهرة، إن الاجتماعات ستتناول السياسات والإجراءات التي سيتم اتباعها لتعظيم إنتاجية الأرز على مستوى دول القارة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشارك وزير الزراعة في اجتماعات المجلس، ويرافقه الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية.

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