نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها

كشفت الإعلامية نهى توفيق، عن عودتها للتلفزيون المصري مرة أخرى، بعد أن قضت فترة من العمل في قناة أون لايف كمقدمة للنشرات الرئيسية في القناة التي أُغلقت مؤخرا.
وقالت نهى توفيق لـ صدى البلد إنها وقعت على استلام العمل بقطاع الأخبار المصري، ومن المقرر أن تتسلم مهام عملها ابتداء من أول أكتوبر القادم.
وقالت نهى توفيق لـ صدى البلد إنها وقعت على استلام العمل بقطاع الأخبار المصري، ومن المقرر أن تتسلم مهام عملها ابتداء من أول أكتوبر القادم.
وحول مهام العمل الموكلة إلى نهى توفيق، قال عمرو الشناوي إن مذيع النشرة هو أعلى درجات المذيعين في التلفزيون، حيث يعتبر لدينا درجة أولى في التقييم، وبناء عليه يستطيع تقديم كافة القوالب البرامجية إضافة الى تقديم النشرات الحية، مشيرا إلى أنه إنه سيبدأ من أول الشهر الجاري، قيد الإعلامية نهى توفيق بجدول نشرات قطاع الأخبار.
نهى توفيق قدمت برامج حوارية في قنوات النيل المتخصصة قبل ذلك وعملت مذيعة نشرة في التليفزيون المصري وغيره، لكنها قالت في حديث سابق إنها لا تمانع من تقديم برامج توك شو سياسية أو اجتماعية خلال الفترة القادمة.