ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:39 م
نهى توفيق
نهى توفيق
أحمد سالم
كشفت الإعلامية نهى توفيق، عن عودتها للتلفزيون المصري مرة أخرى، بعد أن قضت فترة من العمل في قناة أون لايف كمقدمة للنشرات الرئيسية في القناة التي أُغلقت مؤخرا.

وقالت نهى توفيق لـ صدى البلد إنها وقعت على استلام العمل بقطاع الأخبار المصري، ومن المقرر أن تتسلم مهام عملها ابتداء من أول أكتوبر القادم.


نهى توفيق تعود إلى
من جانبه عقب عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري على عودة الإعلامية إلى بيتها الأول بماسبيرو، في تصريحات خاصة لصدى البلد، بأن التلفزيون يرحب بكل أبنائه العائدين، والباب دائما مفتوح لاستيعاب الجميع، دون نية لرفض أحد دون مبررات.

وحول مهام العمل الموكلة إلى نهى توفيق، قال عمرو الشناوي إن مذيع النشرة هو أعلى درجات المذيعين في التلفزيون، حيث يعتبر لدينا درجة أولى في التقييم، وبناء عليه يستطيع تقديم كافة القوالب البرامجية إضافة الى تقديم النشرات الحية، مشيرا إلى أنه إنه سيبدأ من أول الشهر الجاري، قيد الإعلامية نهى توفيق بجدول نشرات قطاع الأخبار.

نهى توفيق تعود إلى
وأكد الشناوي على فكرة الاستفادة من جماهيرية العائدين ووجوههم المعروفة لدى المشاهدين، لتنويع ظهورهم وتوزيعهم على البرامج وليس الاكتفاء بجدول النشرات فقط.

نهى توفيق قدمت برامج حوارية في قنوات النيل المتخصصة قبل ذلك وعملت مذيعة نشرة في التليفزيون المصري وغيره، لكنها قالت في حديث سابق إنها لا تمانع من تقديم برامج توك شو سياسية أو اجتماعية خلال الفترة القادمة.
نهى توفيق تعود إلى
وتعتبر نهى توفيق من أميز مقدمي النشرة من أبناء التلفزيون المصري، ولها دور كبير في تأسيس قناة أون لايف حيث كانت من الرعيل الأول الذي خرج بالقناة إلى النور، قبل أن يتم إغلاق القناة بعد نجاحات متتابعة حققتها، لتعود مرة أخرى إلى بيتها "ماسبيرو" الذي قالت إنها تعتز به وتفخر كونها أحد أبنائه المخلصين.
نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها
نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها
نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها
نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها
نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها
نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها
نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها

ترشيحاتنا

شاهد.. ذبح مدير كهرباء وطعن عدد من الموظفين فى جازان بالسعودية

زوجة أحمد الفيشاوى تشبه تلك النجمة العالمية

أردوغان يجدد تحديه لترامب بمواصلة شراء الغاز الإيراني رغم العقوبات

سيبتو اللي بيصور ومسكتوا في الولد.. حقيقة الطفل الباكي وسبب طلبه للنوم أثناء المدرسة

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

محمد صلاح يتسبب في إحراج الفيفا بعد فوزه بجائزة أجمل هدف

أمريكا تسحب منظومات صواريخ متقدمة من الشرق الأوسط.. لهذا السبب

رئيس الوزراء يحاور تلاميذ مدرسة الشروق الابتدائية للغات بسوهاج .. صور

من مصر لإنجلترا .. شكوى عامة من طلبة الابتدائي: عاوزين ننام

الولايات المتحدة تفتح باب الهجرة للمصريين لعام 2020 .. صور

ثروت سويلم يكشف حقيقه انسحاب بيراميدز من الدوري الممتاز

العثور على 9 كيلو مجوهرات مدمغين بأختام مزورة في الجمالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

التعليم العالي:حوت الساحل الشمالي النافق الأكبر حجما بعد الحوت الأزرق .. صور

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

فيديو

رئيس الوزراء ينتقد مشروع الإنتاج الحيواني بقرية الديابات.. فيديو
وزير الاتصالات: توقيع بروتوكول مع التخطيط لتسهيل الخدمات للمواطنين.. فيديو
طريقة عمل باف بحشوة الكريمة
وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟