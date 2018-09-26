نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها

كشفت الإعلامية نهى توفيق، عن عودتها للتلفزيون المصري مرة أخرى، بعد أن قضت فترة من العمل في قناة أون لايف كمقدمة للنشرات الرئيسية في القناة التي أُغلقت مؤخرا.



وقالت نهى توفيق لـ صدى البلد إنها وقعت على استلام العمل بقطاع الأخبار المصري، ومن المقرر أن تتسلم مهام عملها ابتداء من أول أكتوبر القادم.







من جانبه عقب عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري على عودة الإعلامية إلى بيتها الأول بماسبيرو، في تصريحات خاصة لصدى البلد، بأن التلفزيون يرحب بكل أبنائه العائدين، والباب دائما مفتوح لاستيعاب الجميع، دون نية لرفض أحد دون مبررات

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وحول مهام العمل الموكلة إلى نهى توفيق، قال عمرو الشناوي إن مذيع النشرة هو أعلى درجات المذيعين في التلفزيون، حيث يعتبر لدينا درجة أولى في التقييم، وبناء عليه يستطيع تقديم كافة القوالب البرامجية إضافة الى تقديم النشرات الحية، مشيرا إلى أنه إنه سيبدأ من أول الشهر الجاري، قيد الإعلامية نهى توفيق بجدول نشرات قطاع الأخبار .