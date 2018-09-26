في أول أسبوع للدراسة.. شباب الجامعات.. صفر في الإملاء والنحو

"بالعلم والثقافة ترتقي الأمم" جملة سمعناها وتربينا عليها منذ حداثة أعمارنا، ولكن مع تقدم الزمن اختلفت مقاييس تلك العبارة، فأصبح الشباب لا يبالي بأهمية العلم.



ومع التكنولوجيا والانتشار السريع لوسائل التواصل الاجتماعي فقدنا القدرة على ممارسة اللغة بشكل سليم، والشيء اللافت هو اتجاه الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا لتغريب اللغة وإدخال الإنجليزية في صلب لغتنا العربية مما شوه معالمها وجعلها تندثر بسبب استخدامنا السيئ.



كما لفت الانتباه إلى السقطات الإملائية والنحوية التي يقع فيها أغلب الشباب رغم الكم الوافر من السنين التعليمية التي عاشها بلا فائدة، فهناك شباب حتى الآن لا يجيدون القراءة والكتابة بشكل سليم.



لذلك قررت عدسة "صدى البلد"، التجول بين طلبة الجامعات في أول أسبوع دراسي ووضعهم في اختبار املائي ونحوي بسيط وسهل، لمعرفة تحصيلهم ومقدرتهم على النجاح فيه، ولكننا اكتشفنا أنهم لم يتجاوزوا الاختبار.