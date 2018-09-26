ترامب يغلق باب السلام في وجه الفلسطينيين.. ردود فعل دولية غاضبة من الرئيس الأمريكي.. أفعال رجل البيت الأبيض تشجع على انتهاك القانون الدولي.. وتحرض على جرائم الحرب والفصل العنصري

بعد خطابه بالأمم المتحدة.. ترامب يصر على تأكيد منح من لا يملك ما لا يستحق

نقل السفارة للقدس وطرد السفير الفلسطيني وقطع تمويل الاونروا.. خطة ممنهجة لتصفية الفلسطينيين

السفير الفلسطيني بواشنطن: خطوات الإدارة الامريكية هستيرية ومتتالية

بعد خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يثني فيه على إدارته والقرارات التي اتخذها عصفت بالقضية الفلسطينية، ومزقت كل عهود ومواثيق السلام، والتي ألمح لها من قبل إبان حملته الانتاخابية قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بوعود قطعها من أجل أمن المحتل الغاصب اسرائيل على حساب الفلسطينيين المستضعفين.. أوصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب السلام في وجه الفلسطينيين الذين وصفوه بـ الرئيس المخرب الذي قضى على أحلام الفلسطينيين بأن ينعموا بالحرية والمواطنة والهوية المستقلة على أرض حرة.«"إننا ملتزمون بهذا المبدأ.. ولن نقع رهينة لأي عقليات أو روايات دينية.. أو خبراء أثبت الزمن خطأهم مرارًا وتكرارًا، وهذا قائم، لا في مسائل السلام فحسب، بل فيما يتعلق بالازدهار أيضًا».. بهذه الكلمات لم يحمل ترامب أي شيء ايجابي جديد يحيي الأمل في غد للفلسطينيين، لتزيد قراراته الضاربة لصالح اسرائيل على حساب أصحاب الارض، خنق عملية السلامووفقا لما قاله أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تعليقا على اصرار الرئيس الأمريكي اجحاف وانكار حق الفلسطينيين، قال إن «ترامب لم يعد يستطيع أن يؤدي دوره في صنع السلام».وعلق القادة الفلسطينيون أيضا على كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «أغلق الباب أمام السلام، حيث قال إنه بقراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس كان بمثابة اعتراف بما اسماه الحقائق الواضحة، 'وشرط مسبق لمفاوضات السلام.كما علق نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن «خطاب ترامب قد كثف النزاعات وخفض فرص السلام»وأضاف ردا على الرئيس الأمريكي: ستبقى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 ضد الإرادة وعلى الرغم من غضب أولئك الذين يعارضونها.كما قال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ترامب في خطابه، «لقد أثبت ترامب أنه لم يعد قادرا على أداء دوره في صنع السلام»ووفقا لقوله، فإن ترامب «يمنح الجائزة ويشجع على انتهاك القانون الدولي والاستعمار وجرائم الحرب والفصل العنصري»واتهمت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس الأمريكي بإلقاء خطاب وصفته بانه كان «عرضًا أحاديًا، وتسلطًا، وانعزالية، وهجومًا متغطرسًا على النظام الدولي».كما أثارت حركة حماس الموقف ضد ترامب أيضا بتعليقها، إن «تصريحاته تعكس غطرسة وقواعد الغاب، ما يزيد من الغضب ضد الإدارة الأمريكية»ويصر ترامب على إغضاب الفلسطينيين بعد قرارات قد لا تجد وصفا لها غير أنها خطاب متشدد يعبر عن فشل الادارة الامريكية في تحقيق السلام، لاسيما بعد تصريح ترامب حين زعم قائلا: لن نكون رهائن للعقائد القديمة، والإيديولوجيات المشبوهة، والخبراء المشهود لهم الذين ثبت خطأهم على مر السنين».وفي مايو الماضي، حقق ترامب وعده للاسرائيلين، في ذكرى وعد بلفور الذي منح من لا يملك ما لا يستحق، ليكررها الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة بعد 100 عام بعد أن اعترف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ليقرر على اثرها نقل سفارة بلاده لدى تل أبيب إلى القدس.ولاقى حينها قرار ترامب ردود فعل رافضة من قبل أغلب قادة العالم ممن وصفوا قراره بمبادرة أحادية الجانب لن تسهم في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددين على أنه لا بديل عن حل الدولتين لتسوية النزاع.وبعدها أصدرت الخارجية الأمريكية قرارا تجميد جزء من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» زاعمة أن القرار «ليس معاقبة لأحد».وقالت وزارة الخارجية في خطاب وجهته للوكالة إنها أرسلت لها 60 مليون دولار من مجموع 125 مليون دولار حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها احتفظت بمبلغ 65 مليون دولار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح من قبل إلى أن الولايات المتحدة قد توقف المساعدات المالية السنوية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، ليأتي قراره تعزيزا لطلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو والذي دعا اليه في يوليو الماضي بإنه حان الوقت لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا».وقال نتنياهو خلال حديثه لوزراء كيان الاحتلال أنه طرح موضوع تفكيك وكالة أونروا خلال اللقاء الذي جمعه بسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال زيارتها إلى البلاد بالأسبوع الماضي.واستغل نتنياهو المزاعم حول اكتشاف نفق يمر أسفل مدرستين تابعتين للوكالة في قطاع غزة، حيث تمادى بالتحريض على حركة حماس، قائلا إن «حماس تستغل المدارس وتستعملها كدروع بشرية، فهذه جرائم حرب مضاعفة، إذ تقوم الحركة باستهداف المدنيين وأيضا التستر وراء الأولاد».ولفت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستقوم عبر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بتقديم شكوى رسمية ضد حماس بالهيئات الدولية ومجلس الأمن.وقال نتنياهو موجها حديثه للوزراء: «التقيت الأسبوع الماضي بالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وشكرتها، باسمكم أيضا، على تصريحاتها الحازمة المؤيدة لدولة إسرائيل التي شجبت الهوس المعادي لإسرائيل السائد في الأمم المتحدة قلت لها أيضا إنه آن الأوان للأمم المتحدة أن تنظر في استمرار عمل».وأيضا خلال الشهر الجاري، وتحديدا يوم 16 سبتمبر، طالبت الإدارة الأمريكية السفير الفلسطيني لديها وعائلته، أمس الأحد، بالرحيل الفوري، فيما أمهلت موظفي بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حتى 13 من أكتوبر المقبل لإخلاء المبنى، في أعقاب قرار إغلاقهوكشف وقتها السفير الفلسطيني، حسام زملط أن هذه الإجراءات جزء من هجمة ممنهجة صد الفلسطينيين على إثر موقفهم الرافض لصفقة القرن، معتبرا الاحتلال الاسرائيلي شريك في هذه الخطوات التي تقوم فيها الإدارة الأمريكية بشكل هستيري ومتتالي.