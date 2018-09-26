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محافظات

رئيس الوزراء ينتقد مشروع الإنتاج الحيواني بقرية الديابات.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
خالد رياض
انتقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، مشروع الثروة الحيوانية بقرية الديابات بسوهاج ، بعد أن كان يحقق انتاج 10 أطنان لبن في اليوم حتي وصل إلي 750 كيلو في اليوم.

وطالب "مدبولي"، بوضع حلول عملية للمشروع حتي يمكن الاستفادة منه بشكل أمثل وتحقيق ارباح بدلا من الخسائر.

وبدأ رئيس الوزراء، زيارة لمحافظة سوهاج اليوم رافقه فيها الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم.

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