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أخبار العالم

فرنسا تنظم ‬المعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية سيما 2019

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
أ ش أ
تعقد فعاليات الدورة الـ 78 للمعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية "سيما 2019" في الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2019 بمركز المؤتمرات باريس "نور فيلبانت".

وذكر بيان صحفي وزعه اليوم مكتب التمثيل التجاري الفرنسي بالقاهرة "بيزنس فرانس" اليوم الأربعاء أن هذا المعرض يتمتع بنشاط وشهرة كبيرة وهو ما دل عليه قيام الرواد العالميين في القطاع بحجز أماكنهم بالفعل للمشاركة في فعاليات الدورة القادمة.

وفي إطار توافق غير مسبوق مع الاهتمامات الحالية في عالم الزراعة، ستواصل الدورة القادمة للمعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية مبادراتها مع القطاع فضلا عن تقديم رؤية شاملة للتحديات الهامة الرئيسية ابتداء من الزراعة العضوية إلى التكنولوجيا الزراعية ومن علم الزراعة إلى تربية الماشية. إذ سيتم تناول موضوعات متنوعة لعرض كفاءة جميع أنواع الزراعات.

ووفقا للبيان، يعد المعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية "سيما" ملتقى هام لجميع المعنيين بالقطاع لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والبيئية والسكانية .
وفي هذا الإطار، ستشهد دورة عام 2019 إقامة قرية توريدات قطاع الزراعة لتمثيل قطاع البذور والسماد وحماية المحاصيل.

وسيتم لأول مرة تنظيم فعالية مميزة ألا وهي يوم تربية الماشية وهي مماثلة لفعالية سيماجينا التي اشتهرت بتنوع سلالات الأبقار المعروضة وبكونها منصة للجينات.

إلى جانب ذلك سيشهد المعرض إعادة تنظيم فعاليات رئيسية مثل قمة سيما أفريكان وهي مؤتمر دولي يتناول موضوع مرتبط بأهم قضايا التنمية في القارة الأفريقية وفعالية يوم سيما ديلر التي ستضم موزعين من جميع أنحاء العالم فضلا عن المناقشات والموائد المستديرة بالمعدة بالتعاون مع نقابة مصنعي المعدات الزراعية "أكسما" بهدف بحث موضوعات متنوعة (مثل الزراعة الحيوية والزراعة المتصلة بالإنترنت وعلم الزراعة..).

يمثل الابتكار أحد أوجه تميز المعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية "سيما". ومجددًا سيكون الابتكار محور دورة عام 2019 لا سيما من خلال إقامة الدورة الثانية لفعالية القرية الناشئة حيث ستكون أكبر حجمًا وذات طابع دولي أكثر نطاقًا مقارنة بدورتها الأولى. أما بالنسبة لفعالية قرية الابتكار فستضم منتدى الآفاق بحائط الفيديو الخاص به وجاليري الابتكار لعرض جوائز سيما للابتكار 2019 والمعدات الزراعية والخدمات المبتكرة أو المستقبلية إلى جانب نماذج للمزارعين المبتكِرين على مستوى فرنسا أو العالم.

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