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برلمان

أبو شقة: الإجراءات الجنائية على رأس أولوياتي في دور الانعقاد الرابع

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:00 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان
القسم السياسي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتى على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الرابع، الذي يبدأ 2 أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت أدى إلى عدم مناقشة القانون في دور الانعقاد الماضي.

وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين، إذ يحتوي على 600 مادة، كما أنه يمثل الدستور الثاني لأى دولة لما به من ضمانات تتعلق بالحبس الاحتياطي وإجراءات المحاكمة ودرجات التقاضي، والذي من شأنه تحقيق العدالة في المجتمع.

وشدد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، على أهمية وجود ضمانات كاملة للمتهم ودفاعه في كافة التقاضي، وذلك لتحقيق العدالة وهذه المراحل تكون منذ بدء "الاستدلال" إلى أن نكون أمام عدالة ناجزة وعدم وجود بطىء في التقاضي.

وتابع رئيس تشريعية البرلمان: لأول مرة يستحدث أول مرة نظام استئناف الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان هناك تعديل بمقتضي القانون 11 لسنة 2017 والذي بدأ تطبيقة من 5 مايو 2017، فإننا نكون أمام درجة واحدة للنقض، واذا قبلت المحكمة النقض تفصل في الموضوع مباشرة.

وأشار إلى أن النقض كان لمرتين فإذا قبل للمرة الثانية تحدد جلسة للنظر في هذا الموضوع وتنظر المحكمة كمحكمة جنايات عادية ولأجل العدالة الناجزه تم إلغاء درجة، ولكن في قانون الإجراءات نعوض هذه الدرجة باستئناف الجنايات وماهو مستحدث ايضا الغاء الاحكام الغيابية كاملة سواء في الجنايات أو الجنح. 

وأضاف أبوشقة، أنه تم استحداث نظام للإعلان علي احدث النظم العالمية فالمتهم إما أن يحضر بنفسه ومعه مدافع، وإما أن يحضر بمقتضي توكيل خاص، وإذا لم يحضر في احدي الحالتين السابقتين المحكمة تنتدب له محامي لكي يترافع عنه.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تعديلات حديثة بالنسبة لقانون العقوبات، والقوانين العقوبية الخاصة لتحقيق فلسفة العقوبة والردع، مؤكدا أنه يوجد نصوص قانونية مر عليها الزمن وأصبحت العقوبة بها لا تحقق هذه الفلسفة، حيث أصبحت عقوبات ضعيفة وتحتاج إلى مراجعة.

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