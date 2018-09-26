تكريم الناجين من سرطان الدم في عملية زرع النخاع بجامعة أسيوط..صور

كرم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، المتعافين من مرضى الأورام من الأطفال والبالغين الذين تم إجراء عملية زرع النخاع لهم في الوحدة ومن الله عليهم بالشفاء، كما كرم الفريق الطبي المسؤول عن عمليات الزرع من داخل الجامعة ومن المؤسسات الطبية الداعمة لبرنامج زرع النخاع.



جاء ذلك على هامش افتتاح وقائع المؤتمر التعريفي الأول لزراعة الخلايا الجذعية بنخاع العظم لـ وحدة زرع النخاع بمعهد جنوب مصر للأورام، والذي عقد بمعهد جنوب مصر للأورام بحضور الدكتور سامي عبدالرحمن عميد المعهد، الدكتورة دعاء محمد سيد المدير التنفيذي لوحدة زرع النخاع ، والدكتور آمن حمدي زكي الأستاذ بقسم طب الأورام ومدير وحدة زرع النخاع ، يسرية عبد الرحمن أستاذ أمراض الدم بوحدة أمراض الدم بكلية الطب، والدكتورة هويدا نفادى رئيس وحدة أمراض الدم الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعي ، والدكتورة امانى محمد على رئيس قسم طب أورام الأطفال، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام ، إلى جانب كوكبة كبار الأطباء والمتخصصين فى علم الأورام وأمراض الدم من المعهد القومي للأورام ، معهد ناصر، ومستشفى 75375، وذلك بمشاركة مرضى الأورام وذويهم والذين تم إجراء عمليات زرع نخاع لهم تكللت بالشفاء.



وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على دعم المجهود العلمى والطبى فى معهد جنوب مصر للأورام وتذليل كافة العقبات التي تعيق العمل داخله، وهو ما انعكس فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة المقدمة للمرضى بالمعهد ورفع نسب الشفاء، موضحًا أنه تم بالفعل تدبير المبالغ المالية اللازمة لتوفير الأجزاء الناقصة بالمعجل الخطى الجديد بالمعهد وتوفير كافة التسهيلات المادية والمعنوية لاستكمال تشغيله لرفع المعاناة عن مرضى الأورام.



وأشار ان وحدة زرع النخاع بالمعهد كان لها اهمية خاصة وذلك انطلاقًا من كونها الوحدة الفريدة من نوعها فى صعيد مصر والتى ساهمت فى تغيير علاج الأورام بكافة أنواعه وتخفيف عبء المرض عن كاهل المرضى وذويهم من خلال إجراء أكثر من 15 عملية زرع نخاع والتي تكللت جميعها بالشفاء، موجهًا شكره لكافة أعضاء الوحدة وكوادرها ولكل من ساهم في العمل داخلها.



وأعرب الدكتور سامي عبدالرحمن عن فخره بإتمام العام الأول لـ وحدة زرع النخاع وإجراء العديد من العمليات والتي وصلت نسب الشفاء بها إلى 100% ، موجهًا شكره إلى إدارة جامعة أسيوط لدعمها الدائم للمعهد ووحداته واستكمال المنظومة الطبية بوحدات المعهد المتميزة ورفع كفاءاتها واستحداث مزيد من الطرق العلاجية الأكثر تقدمًا وإتاحتها لمختلف الفئات من المرضى من القادرين والغير قادرين، مشيرًا ان المعهد شهد فى الآونة الأخيرة إحلال وتجديد عدد من الوحدات واستحداث غرف عمليات باستخدام نظام الكبسولات مما أسهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة داخله ، كما أشار أنه فى غضون الأشهر القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن تشغيل جهاز المعجل الخطى والذي يوفر فرصة لمرضى الأورام فى الحصول على العلاج الإشعاعي.



وفى الإطار ذاته نوهت الدكتورة دعاء أن المؤتمر يهدف فى نسخته الأولى إلى التعريف بوحدة زرع النخاع وإلقاء الضوء على العمليات التي تم إجراؤها فى الوحدة منذ أبريل 2016 ، كما أوضحت ان فعاليات المؤتمر تتضمن جلستين علميتين تتناول أنواع زرع النخاع والأدوية التي يتم إعطاؤها للمريض قبل عملية الزرع، وعوامل تثبيط الجهاز المناعي للمريض خلال عملية الزرع حتى لا يتم رفض النخاع الجديد من الجسم ، وأنواع عمليه الرفض وأسبابها والتفاعلات التي تحدث في جسم المريض بعد عملية الزرع سواء التفاعلات الحادة أو المزمنة و مضاعفات زرع النخاع.