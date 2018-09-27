برلماني: قانون الغش التجاري يجرم بث إعلانات الأدوية

قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن قانون الإعلان والغش التجاري، الصادر عن البرلمان مؤخرًا، نص على تجريم إعلانات الأدوية غير المرخصة بالفضائيات، إلا أن هناك خللًا فى الرقابة على تلك الإعلانات، التي قد يرجع انتشارها لكونها تبث من خارج مصر.





وطالب "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، الهيئة الوطنية للإعلام، بوقف بث القنوات التى تذيع مثل تلك الإعلانات، إضافة إلى وجود إعلام مضاد، يقوم بتوعية المرضي، بخطورة هذه الأدوية عليهم، فى مواجهة القنوات التى تبث من الخارج.





وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن غالبية الأدوية التى يتم الإعلان عنها فى الفضائيات، غير مرخصة، في حين يعلق الكثير من المرضي آمالهم عليها، وهو أمر مأساوي.





ولفت النائب، إلى أن البرلمان قام بدوره التشريعي، بإصدار قانون الإعلان والغش التجاري، الذى يجرم انتشار تلك الإعلانات، إضافة إلى الدور الرقابي بالمطالبة بوقف بث إعلانات الأدوية.