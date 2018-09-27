انطلاق مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي ببورسعيد الاثنين

قال نائب محافظ بورسعيد الدكتور محمد هاني غنيم، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" تنطلق الاثنين المقبل في المحافظة، وتستهدف 456 ألف مواطن ممن بلغوا سن 18 عاما.



وأوضح غنيم أن مديرية الشئون الصحية أعدت 36 مركزًا وعيادات متنقلة لعمل المسح الطبي، وأن تلك المراكز تتمثل في مستشفيات "الزهور- النساء والتوليد- التضامن- المبرة- الحميات"، بالإضافة إلى 7 عيادات متنقلة بقرى "السلام- أم خلف- بحر البقر- حي العرب- مدينة بورفؤاد- حي الزهور- قرية الصدق".



وأكد نائب المحافظ أن هناك عدة وحدات طبية بجميع الأحياء ستستقبل أيضًا المواطنين لإجراء المسح الطبي، إلى جانب مراكز الشباب والأندية وديوان عام المحافظة ودواوين الأحياء، وأن الحملة ستتواصل لمدة شهرين.



بدوره، وجه المحافظ اللواء عادل الغضبان بتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين أثناء عملية المسح، وتوفير الأطقم الطبية اللازمة، والتواجد فى المواعيد المحددة حتى تتمكن المبادرة من تحقيق أهدافها.