بعد تحركات السيسي.. صفقات جديدة تنتظر قطاع الطيران في مصر.. وخبراء: بارقة خير لانطلاقة اقتصادية

الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس شركة بوينج العالمية

توفيق عاصي: دفعة قوية لقطاع الطيران المدني والشركة الوطنية

وائل المعداوي: بارقة خير لانطلاقة اقتصادية ويعكس جدية الدولة في الصفقات

ثمة رسائل تتخفى بين طيات اللقاءات الخارجية التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم الدولة المصرية، على كافة الأصعدة والقطاعات، في كل خطوة يقوم بها الرئيس يتبعها تداعيات إيجابية، كان آخرها لقاؤه في نيويورك مع رئيس شركة بوينج العالمية مارك ألين، الرائدة في صناعة الطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء.خبراء الطيران المدني، رأوا أن لقاء الرئيس السيسي برئيس شركة بوينج، يمثل دفعة قوية للطيران المدني في مصر والذي هو في أمس الحاجة خلال الفترة الحالية للدفع إلى الأمام في ظل مؤشرات التعافي الاقتصادي للدولة، فضلا عن أنه يعطي ثقل وجدية لقطاع الطيران والشركة الوطنية.وقال توفيق عاصي رئيس شركة مصر للطيران السابق، إن لقاء الرئيس مع شركة بوينج، سيكون له مردود إيجابي على قطاع الطيران المدني في مصر، مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى دفعة قوية في ظل التعافي الاقتصادي الذي بدأت تشهده الدولة المصرية على مستوى قطاعاتها المختلفة.ورأى توفيق عاصي، في تصريحه لـ "صدى البلد"، أن النهوض بقطاع الطيران المدني يعطي سيساعد في الانطلاقة الاقتصادية للدولة، مُشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول التي اعتمدت على قطاع الطيران لدفع عجلة اقتصادها مثل دولة الإمارات.وأكد رئيس شركة مصر للطيران السابق، أن موقع مصر الذي يمثل مركز العالم هو إضافة كبيرة لخطوط الطيران الخاصة بنا والتي تمكننا من التحليق في كافة السماوات دون تردد، فضلا عن أنه انطلاقة للشركة الوطنية لكي تأخذ مكانها ووضعها بين الشركات العالمية، لافتا إلى أن الشركة الوطنية كانت في السابق رقم 7 على مستوى العالم، ولكن مع تردي الأوضاع الاقتصادية تراجع ترتيبها بدرجة كبيرة.من جانبه قال وائل المعداوي وزير الطيران السابق، إن شركة بوينج العالمية هي شركة هامة في صناعة الطائرات وذات استثمارات كبيرة في دول العالم وفي مصر، مؤكدا أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الشركة يضيف جدية على الاستثمارات والصفاقات التي تعقدها الشركة مع مصر والشركة الوطنية.وأوضح وائل المعداوي، لـ"صدى البلد"، أن اللقاء يمثل بارقة خير للتوسع في عدد الطائرات والاتفاقيات بين الشركة العالمية، فضلا عن تبادل الخبرات، وأكد أيضا، أنه يعطي رسالة جدية للشركة في تعاملاتها مع مصر، فضلا عن أنه يعطي ثقل للشركة الوطنية، ورسالة بأن الدولة المصرية تقف وراءها.واعتبر وزير الطيران الأسبق، المشاورات التي درات بين الرئيس السيسي ورئيس شركة بين خلال اللقاء، ستكون من شأنها إضفاء الليونة والمرونة في التعاملات بين الشركة الوطنية وشركة بوينج العالمية من النواحي المادية، والتي سيجعلها تعطي أفضل العروض لمصر من خلال الصفقات دون المبالغة فيها أو المزايدة عليها.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ألتقى رئيس شركة "بوينج" العالمية، مارك ألين، مساء أمس في مقر إقامته بنيويورك، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة إن الرئيس حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذا التعاون في ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات متميزة وسمعة طيبة.وأضاف المتحدث، أن رئيس شركة "بوينج" أكد خلال اللقاء اهتمام الشركة بالسوق المصري وتطلعها لزيادة حجم أنشطتها به، لاسيما في ضوء ما تشهده مصر حاليًا من تنمية اقتصادية متسارعة، وإصلاح اقتصادي جاد يهيئ المناخ الاستثماري، ويتيح فرصًا جيدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحا أن اللقاء تطرق إلى بحث أوجه التعاون القائم بين مصر وشركة "بوينج" العالمية والذى يشمل الطائرات التجارية، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران الذي يضم عددًا كبيرًا من طائرات البوينج، فضلًا عن التباحث حول تطوير التعاون القائم بين الجانبين في مجال الدفاع.جدير بالذكر، أن شركة بوينج العالمية، بصدد تسليم شركة مصر للطيران أول طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر الجديدة، أو طائرة الأحلام في مارس المقبل 2019، وأن تسلّم بقية الطائرات البالغ عددها 6 طائرات من هذا الطراز سيتم تباعًا خلال 2019، 2020.ووفقا للتعاقدات التي كانت الشركة القابضة لمصر للطيران قد أبرمتها في مايو الماضي، على هامش معرض الطيران بدبي لشراء نحو 54 طائرة من طرازات مختلفة في صفقة هي الأكبر في تاريخ الشركة والتي قدرت بنحو 6 مليارات دولار، 6 طائرات بوينج 787 دريم لاينز.