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رياضة

ثروت سويلم يكشف كواليس ترشحه لرئاسة لجنة الرياضة بمجلس الشعب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، حقيقة ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، خلفا لـ فرج عامر رئيس نادي سموحه.

وأكد سويلم، في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في الجون " مع ماركو مراد عبر اثير "ميجا اف ام"، أن قرار فرج عامر بالترشح لرئاسة لجنة الصناعة جعله يفكر جديا في الأمر خاصة مع رغبة زملائه بالمجلس.

وتابع أن عمله بالاتحاد لا يتعارض مطلقا مع رئاسة اللجنة، مشددا على أن اللوائح تسمح بذلك ولكنه بحاجة للحديث مع أعضاء الاتحاد لمناقشة ايهم حال رفضهم لذلك.

وأكمل أن الامر سيتم مناقشته خلال جلسة المجلس المقبلة يوم 2 أكتوبر المقبل، مشددا على انه شرف كبير له عمله في خدمة الرياضة المصرية.

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