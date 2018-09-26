شاهد.. طريقة عمل كيكة البانتسبانيا مع الشيف هالة فهمى

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، طريقة عمل كيكة البانتسبانيا.



وقالت هالة إن مقادير هذه الكيكة تتضمن: "2 كوب دقيق، كوب سكر، كوب زيت على سمنة، 3 بيضات، 2 علبة زبادى، 2 ملعقة كبيرة قشطة، ملعقة خل، ملعقة فانيليا، كيس بيكنج بودر".



ونوهت إلى أن مقادير الشربات لعمل الكيكة: "كوب سكر، كوب ماء، ملعقة صغيرة عصير ليمون، فانيليا".

