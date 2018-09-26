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شاهد.. طريقة عمل كيكة البانتسبانيا مع الشيف هالة فهمى

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:47 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، طريقة عمل كيكة البانتسبانيا.

وقالت هالة إن مقادير هذه الكيكة تتضمن: "2 كوب دقيق، كوب سكر، كوب زيت على سمنة، 3 بيضات، 2 علبة زبادى، 2 ملعقة كبيرة قشطة، ملعقة خل، ملعقة فانيليا، كيس بيكنج بودر".

ونوهت إلى أن مقادير الشربات لعمل الكيكة: "كوب سكر، كوب ماء، ملعقة صغيرة عصير ليمون، فانيليا".

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