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أخبار العالم

بومبيو يكشف عن موعد انعقاد قمة ترامب وكيم الثانية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن موعد القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "من المرجح أن يعقد الرئيس ترامب قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية في أكتوبر المقبل".

وأضاف: "نحن نعكف في الوقت الراهن على تسوية الظروف بشكل مناسب لإنجاز ما يمكن إنجازه في القمة المرتقبة، ونأمل أن تنعقد قريبًا جدا".

وتابع: "قد تنعقد القمة في أكتوبر المقبل، ولكن من المرجح أكثر أن تكون بعد ذلك".

وكان ترامب وصف، خلال كلمته بفعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاجتماع مع كيم بأنه أفضل مما كان يتوقعه أي شخص، وأكد أنه كوّن علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية في بداية القمة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة.

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