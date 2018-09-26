الصين ترد على تحريض ترامب بالنضال ضد الاشتراكية

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، على مطالبات الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمحاربة الاشتراكية بأن كل دولة تعتمد أسس وأنظمة مختلقة فى الحكم و محاولة التحريض اعتمادا على اختلاف الأيدلوجية من دولة لأخرى هو الطريقة المتبعة خلال «الحرب الباردة»



ويأتي تعليق شوانج بعد دعوة ترامب خلال خطابة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنضال ضد الاشتراكية؛ مدعيا أنها السبب الرئيسى فى جلب الفساد والمعاناة في العالم، مستشهدا بشكل خاص بما تعانيه دولة فنزويلا حاليا.



وقال شوانج: اعتقد أن كل دولة لها مطلق الحرية فى اختيار ما يناسبها فى الأنظمة؛ لأجل تطوير وتنمية الدولة.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن التحريض على المواجهة العسكرية استنادا على الاختلاف الأيدولوجى هو طريقة متبعة متأصلة فى الحرب الباردة.



وتابع أن «الحرب الباردة قد انتهت منذ 30 عاما، ولا افترض أن هناك من يتمنى عودتها مرة أخرى، فنحن نتقدم إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف».



