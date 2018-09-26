ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محافظة دمياط تفتتح المدرسة اليابانية قبيل بدء الدراسة بها

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
زينب الزغبي
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء، المدرسة اليابانية بمدينة دمياط الجديدة، والتى من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بها في السابع من أكتوبر المقبل.

وتفقدت محافظ دمياط، مباني المدرسة ، وأكدت على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية اليوم الأول للدراسة.

كما افتتحت مدرسة المنار للتعليم الأساسي بمدينة دمياط الجديدة، رافق محافظ دمياط خلال جولتها المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمهندس علاء أبو سمرة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس.

كما تفقدت مستشفى كفر البطيخ المركزي لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، واستمعت إلى شكاوى المرضى المترددين على المستشفى المتمثلة في نقص الأدوية والأطباء.

ترشيحاتنا

نهى توفيق تعود إلى قطاع الأخبار بماسبيرو.. وعمرو الشناوي: أهلا بعودتها

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء ينتقد مشروع الإنتاج الحيواني بقرية الديابات.. فيديو

سيبتو اللي بيصور ومسكتوا في الولد.. حقيقة الطفل الباكي وسبب طلبه للنوم أثناء المدرسة

بوتفليقة يعيش اصطناعيا.. تصريحات رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق تثير جدلا في الجزائر

وزيرالمالية:عرض برنامج خفض الدين العام لـ 70 % على الرئيس خلال أيام

محمد صلاح يتسبب في إحراج الفيفا بعد فوزه بجائزة أجمل هدف

ثروت سويلم يكشف كواليس أزمة الجبلاية مع وزارة الرياضة بسبب أجيري

هآرتس: موسكو رفضت استقبال نتنياهو لحل أزمة الطائرة الروسية

المصري بديلًا للأهلي في السوبر المصري السعودي.. تعرف على التفاصيل

من مصر لإنجلترا .. شكوى عامة من طلبة الابتدائي: عاوزين ننام

الحكومة تطلق 16 خدمة إلكترونيا فى البريد خلال 6 أسابيع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

التعليم العالي:حوت الساحل الشمالي النافق الأكبر حجما بعد الحوت الأزرق .. صور

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

فيديو

رئيس الوزراء ينتقد مشروع الإنتاج الحيواني بقرية الديابات.. فيديو
وزير الاتصالات: توقيع بروتوكول مع التخطيط لتسهيل الخدمات للمواطنين.. فيديو
طريقة عمل باف بحشوة الكريمة
وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟