محافظة دمياط تفتتح المدرسة اليابانية قبيل بدء الدراسة بها

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء، المدرسة اليابانية بمدينة دمياط الجديدة، والتى من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بها في السابع من أكتوبر المقبل.



وتفقدت محافظ دمياط، مباني المدرسة ، وأكدت على ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية اليوم الأول للدراسة.



كما افتتحت مدرسة المنار للتعليم الأساسي بمدينة دمياط الجديدة، رافق محافظ دمياط خلال جولتها المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمهندس علاء أبو سمرة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس.



كما تفقدت مستشفى كفر البطيخ المركزي لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، واستمعت إلى شكاوى المرضى المترددين على المستشفى المتمثلة في نقص الأدوية والأطباء.